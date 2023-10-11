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國際
2023-10-11 13:23:00

以巴衝突｜德國籍女模「裸屍遊街」　母親聲稱「她還活著」(有片)

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以巴衝突德國籍女模「裸屍遊街」，母親聲稱「她還活著」。(網上圖片)

以巴衝突德國籍女模「裸屍遊街」，母親聲稱「她還活著」。(網上圖片)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯自周六(7)於以色列發動攻擊，德國籍以色列裔女模盧克(Shani Louk)在以色列南部參加音樂祭時遭哈馬斯武裝份子擄走，一段她半裸倒在卡車後車廂遊街的影片在社交平台曝光，有報道指她已遭殺害。有報道指，盧克似乎還活著，目前已被送進加薩的一家醫院裡，頭部傷勢嚴重。

女模母親拍片促德國救人。(X)

女模母親拍片促德國救人。(X)

女模母親拍片促德國救人

盧克半裸遊街的影片曝光後，盧克的母親看見影片後表示，透過盧克身上獨特的紋身與一頭長髮便認定那就是她女兒。該段影片除了引發國際關注之外，德國外交部亦已介入調查處理，在周二(10)晚，盧克母親向德媒表示盧克還活著，並有確切證據證明目前她已被送到加沙地區一間醫院，但是頭部重創，傷勢危急，促請德國當局出手救援指：「每一分鐘都很重要，我們請求，我們要求德國政府盡快行動(救援)」。

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