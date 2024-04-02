以巴衝突｜慈善組織稱7名義工遇以軍加沙空襲身亡

國際慈善組織的世界中央廚房（WCK）表示，該組織的義工在加沙遭遇到以色列軍方的空襲，造成7名來自英國、波蘭及澳洲等的義工死亡。 WCK的創辦人，名廚安德瑞斯（José Andrés）表示，該組織的7名義工在以色列國防軍的空襲中被殺，而以色列表示已調查事件。英國廣播公司就指，有關的襲擊未有取得獨立的證實，又指一位在加沙為他們工作的傳媒人，在事發地點見到3名國際救援人員及1名巴勒斯坦人司機的屍體。組織其後透露，7名喪生的職員來自澳洲、波蘭、英國、巴勒斯坦及加拿大人。

WCK的行政總裁，艾琳戈爾（Erin Gore）就表示組織會即時停止在有關地區的行動。她表示，有關的襲擊在組織的車隊駛離一個倉庫時遇襲。有關車隊當時是把早前經水路運輸進入加沙的100噸糧食分發到各個地方。白宮國家安全會議發言人沃森（Adrienne Watson）在社交媒體上表示：「我們對在加沙的救援人員，遇到空襲感到傷心和深感不安。人道組織義工在提供緊急援助時是應該得到保護，我們敦促以色列調查有關事件。」 美國促以色列調查事件 澳洲總理阿爾巴內塞（ Anthony Albanese）亦證實在襲擊中，一名澳洲義工不幸身亡，並向其家屬作出哀悼。他的聲明表示：「這位在海外的義工，通過慈善組織向在加沙受到巨大災難威脅的人提供協助，卻遭遇這事件是不能夠接受的。」並指希望有關方面負上全部的責任，又指這種悲劇是不應發生。