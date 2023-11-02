以巴衝突｜拉法口岸重開逾　400人離開加沙(有片)

連接埃及與加沙的拉法口岸自以巴爆發新一輪衝突後首次向平民開放，有逾400人離開加沙。巴勒斯坦官員表示，包括335名持外國護照人士及76名受傷的加沙居民。報道指，離開的外國人分別來自美英法德、日本及澳洲等。

巴方指，335人分別乘坐六部巴士離開。另外76部救護車，運載傷者及隨行人員，亦向埃及出發。有約旦人表示，在周三(1日)凌晨2時接獲通知，前往口岸。亦有加沙居民指訊息混亂，未到最後一刻仍沒有確實訊息。民眾獲准進入拉法口岸過境區後，通關櫃枱周遭出現人龍等待接受護照和文件查驗。埃及阿里什市醫院一名醫療官員周二表示，當局將在西奈北部、距離拉法約15公里的希克祖威鎮建造面積1,300平方米的野戰醫院，接收受傷的巴勒斯坦人。