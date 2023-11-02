以巴衝突｜拉法口岸重開逾　400人離開加沙(有片)

連接埃及與加沙的拉法口岸自以巴爆發新一輪衝突後首次向平民開放，有逾400人離開加沙。巴勒斯坦官員表示，包括335名持外國護照人士及76名受傷的加沙居民。報道指，離開的外國人分別來自美英法德、日本及澳洲等。
巴方指，335人分別乘坐六部巴士離開。另外76部救護車，運載傷者及隨行人員，亦向埃及出發。有約旦人表示，在周三(1日)凌晨2時接獲通知，前往口岸。亦有加沙居民指訊息混亂，未到最後一刻仍沒有確實訊息。民眾獲准進入拉法口岸過境區後，通關櫃枱周遭出現人龍等待接受護照和文件查驗。埃及阿里什市醫院一名醫療官員周二表示，當局將在西奈北部、距離拉法約15公里的希克祖威鎮建造面積1,300平方米的野戰醫院，接收受傷的巴勒斯坦人。
拜登：料有多達1000名外國人可離開加沙
埃及、以色列，以及同哈馬斯斡旋的卡塔爾正就進一步撤離外國人進行談判。國際人道救援組織「無國界醫生」表示，22名工作人員已於周三通過拉法口岸離開加沙，另有一隊新的醫療團隊待情況許可下進入加沙，支援人道救援工作。
美國總統拜登對拉法口岸向平民開放表示歡迎，並指是美國與地區合作夥伴進行外交工作的成果，相信可能會有多達1,000名外國人很快可以離開加沙，華府將繼續推動增加對加沙的人道援助，不會放棄爭取人質獲釋，同時繼續敦促以色列遵守保護平民的國際法。