以巴衝突｜拜登公布以色列三階段停火協議內容　哈馬斯稱會積極考慮

以巴停戰似乎有進展。美國總統拜登（Joe Biden）上月31日表示以色列已提出新版三階段停火協議，且已於30日轉交給哈馬斯，而哈馬斯方面則表示將積極考慮。 據《美聯社》報導，以色列提出的三階段停火協議的內容為：第一階段將停火六周，增加6道援助，允許每天600輛卡車進入加沙；並釋放被挾持到加沙的美國公民以及部份以色列婦孺等人質，歸還罹難人質的遺體；同時以色列開始由加沙撤軍。第二階段則是要求哈馬斯釋放所有還活著的人質，包括男性士兵，同時以色列軍隊徹底從加沙撤軍。最後第三階段是啟動重建加沙的計劃。

不過拜登也承認，從第一階段進入到第二階段時會有「細節需要談判」，一位美國政府官員說，其中最需要克服的一個障礙是雙方就下一階段釋放人質與囚犯的比例達成協議。拜登表示，哈馬斯希望停火，因為他們「不再有能力」對以色列發動另一次大規模襲擊，他呼籲以色列應儘快和哈馬斯達成協議，釋放剩餘人質。 拜登講話後，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發表聲明稱，他授權以色列人質談判小組尋找釋放剩餘人質的方法。 但以色列堅稱，「在所有目標實現之前，包括救回所有人質以及消除哈馬斯的軍事和政府能力，戰爭不會結束。」總理辦公室也呼籲哈馬斯遵循以色列提出的「確切綱要」。