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國際
2023-10-17 11:15:00

以巴衝突｜拜登將於周三訪問以色列　之後再到約旦埃及

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拜登將於周三訪問以色列，之後再到約旦埃及。(資料圖片)

拜登將於周三訪問以色列，之後再到約旦埃及。(資料圖片)

美國總統拜登星期三(18)將前往以色列訪問，將是以巴爆發新一輪衝突以來，首次出訪當地。拜登之後將前往約旦、埃及訪問，並與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會面

再次到訪以色列的美國國務卿布林肯(Antony Blinken) ，同以色列總理內塔尼亞胡會面後公布有關消息，布林表示，拜登星期三將前往以色列訪問，將與內塔尼亞胡會面，了解以色列於加沙的行動，希望以色列能以最大程度地減少平民傷亡的方式，回應哈馬斯的攻擊，並令人道主義援助能夠進入加沙地帶。布林肯又指，美國和以色列已同意製定計劃，使國際組織的人道主義援助能夠盡快進入加沙，若哈馬斯阻止向平民提供援助，或扣押援助物資，美方將予以譴責。

拜登將與(左起)約旦國王阿卜杜拉(Abdullah II of Jordan)、埃及總統塞西(Abdel Fattahel-Sisi)、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmoud Abbas)會面。(資料圖片)

拜登將與(左起)約旦國王阿卜杜拉(Abdullah II of Jordan)、埃及總統塞西(Abdel Fattahel-Sisi)、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmoud Abbas)會面。(資料圖片)

白宮：拜登出訪將營救人質視為首要任務

白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)就宣布，拜登訪問以色列後，將前往約旦、埃及訪問，將與約旦國王阿卜杜拉(Abdullah II of Jordan)、埃及總統塞西(Abdel Fattahel-Sisi)、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmoud Abbas)會面。他指，拜登出訪中東除了聽取各方意見之外，也將營救人質視為首要任務，同時努力確保被困在加沙走廊的平民順利撤離北部，特別是美國公民，並機會將討論人道主義援助的相關問題，並確保援助資源流向巴勒斯坦人民，而非哈瑪斯。

以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖）
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