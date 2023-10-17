以巴衝突｜拜登將於周三訪問以色列　之後再到約旦埃及

美國總統拜登星期三(18日)將前往以色列訪問，將是以巴爆發新一輪衝突以來，首次出訪當地。拜登之後將前往約旦、埃及訪問，並與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會面

再次到訪以色列的美國國務卿布林肯(Antony Blinken) ，同以色列總理內塔尼亞胡會面後公布有關消息，布林表示，拜登星期三將前往以色列訪問，將與內塔尼亞胡會面，了解以色列於加沙的行動，希望以色列能以最大程度地減少平民傷亡的方式，回應哈馬斯的攻擊，並令人道主義援助能夠進入加沙地帶。布林肯又指，美國和以色列已同意製定計劃，使國際組織的人道主義援助能夠盡快進入加沙，若哈馬斯阻止向平民提供援助，或扣押援助物資，美方將予以譴責。