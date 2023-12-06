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國際
2023-12-06 12:54:23

以巴衝突｜拜登指控哈馬斯性侵殘害女性 BBC證人：武裝分子切下女性胸部玩弄

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拜登在波士頓出席籌款活動的場所外有民眾示威，警方到場戒備。(美聯社)

拜登在波士頓出席籌款活動的場所外有民眾示威，警方到場戒備。(美聯社)

美國總統拜登周二(5)引述生還者和目擊者說法表示，哈馬斯107日突襲以色列南部期間，涉接連性侵女性並切下她們身體部位。他並呼籲哈馬斯盡快釋放其餘人質。

拜登在波士頓一場競選經費募捐活動上表示，哈馬斯突襲以色列期間做出「難以想像的殘酷行為」，「有通報說女性遭到性侵，且是一再被強暴，她們還活著的時候身體遭切割殘害，死後遺體遭褻瀆。哈馬斯恐怖分子讓女性和女孩們受盡痛苦折磨，再殺害她們，這令人震驚」。拜登促請國際與民間組織以及個人「全面」譴責性暴力。

BBC：遺體有遭性侵跡象

英國廣播公司(BBC)周二報道，他們已看見並聽取哈馬斯107日突襲以色列期間女性遭性侵、性暴力以及身體遭殘害的相關證據。幾名收拾和辨識遺體的人告訴BBC，他們看到多個性侵跡象，包括骨盆骨折、瘀青、割傷和撕裂，受害人包括兒童、青少年和老人。

其中，「證人S」在影片中模仿襲擊者的動作，指襲擊者抱起一名女性，然後把她傳給另一名襲擊者，「她還活著，背部在流血」。證人S並詳細描述襲擊者是如何割下受害人的身體部位，「他們割下她的乳房，然後丟到街上。他們在玩弄它」。

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加沙傷者送院後，在地上接受治療。(美聯社) 加沙民眾把空襲傷者送到醫院。(美聯社) 以色列城市Ashkelon遭哈馬斯炮火攻擊，有樓房外牆被炸開一個大洞。(美聯社) 以色列城市Ashkelon遭哈馬斯炮火攻擊，有樓房損毀嚴重。(美聯社) 加沙民眾在以色列空襲中受傷，送院治療。(美聯社) 意大利羅馬有猶太社群舉行集會，表達反對恐怖主義、反對仇視猶太人。(美聯社) 葡萄牙里斯本有民眾集會要求哈馬斯釋放人質並為他們祈禱。(美聯社) 拜登在波士頓出席籌款活動的場所外有民眾遊行示威，不滿拜登支持以色列。(美聯社)

哈馬斯反駁

以色列警方事後拘捕數百人，正調查部分人可能犯下性罪行，司法部曾表示，「受害人遭折磨、肢體虐待、性侵、活活燒死、肢解」。

哈馬斯在Telegram發表聲明，譴責拜登「企圖不實指控」哈馬斯成員在107日突擊期間犯下性暴力和性侵。哈馬斯表示，以色列仗著美國支持在加沙犯下戰爭罪行，拜登與以色列共同掩飾經過，並誤導輿論。

拜登：人質須跟家人團聚

以色列周一(4)在紐約聯合國總部舉行活動，聚焦107日突襲期間女性遭受的性暴力。以色列對聯合國就事件的反應，表達不滿。

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此外，拜登把未能延長以哈休戰協議，歸咎於哈馬斯，指其「拒絕釋放剩餘的年輕女性」人質，是談判破裂主因，強調「仍遭哈馬斯挾持的人質必須立即與家人團聚，我們不會罷休」。

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