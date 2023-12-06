以巴衝突｜拜登指控哈馬斯性侵殘害女性 BBC證人：武裝分子切下女性胸部玩弄

拜登在波士頓一場競選經費募捐活動上表示，哈馬斯突襲以色列期間做出「難以想像的殘酷行為」，「有通報說女性遭到性侵，且是一再被強暴，她們還活著的時候身體遭切割殘害，死後遺體遭褻瀆。哈馬斯恐怖分子讓女性和女孩們受盡痛苦折磨，再殺害她們，這令人震驚」。拜登促請國際與民間組織以及個人「全面」譴責性暴力。

美國總統拜登周二(5日)引述生還者和目擊者說法表示，哈馬斯10月7日突襲以色列南部期間，涉接連性侵女性並切下她們身體部位。他並呼籲哈馬斯盡快釋放其餘人質。

BBC：遺體有遭性侵跡象

英國廣播公司(BBC)周二報道，他們已看見並聽取哈馬斯10月7日突襲以色列期間女性遭性侵、性暴力以及身體遭殘害的相關證據。幾名收拾和辨識遺體的人告訴BBC，他們看到多個性侵跡象，包括骨盆骨折、瘀青、割傷和撕裂，受害人包括兒童、青少年和老人。

其中，「證人S」在影片中模仿襲擊者的動作，指襲擊者抱起一名女性，然後把她傳給另一名襲擊者，「她還活著，背部在流血」。證人S並詳細描述襲擊者是如何割下受害人的身體部位，「他們割下她的乳房，然後丟到街上。他們在玩弄它」。