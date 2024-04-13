以巴衝突｜拜登認伊朗攻擊以色列是「遲早的事」　CNN：美軍已處於高度戒備狀態

上月初，以色列對伊朗駐敘利亞大使館的領事部門發動空襲，造成7名伊朗革命衛隊的軍事顧問遇難，外界擔憂伊朗將會對以色列發動報復攻擊。對此，拜登在日前也證實，他一直從國家安全團隊那裡收到有關中東最新局勢的訊息，伊朗恐怕正計劃對以色列發動重大襲擊。

中東局勢將升溫？美國總統拜登（Joe Biden）表示，他認為伊朗「遲早會攻擊以色列」，並向伊朗喊話「別這麼做」。

上月初，以色列對伊朗駐敘利亞大使館的領事部門發動空襲，造成7名伊朗革命衛隊的軍事顧問遇難，外界擔憂伊朗將會對以色列發動報復攻擊。對此，拜登在日前也證實，他一直從國家安全團隊那裡收到有關中東最新局勢的訊息，伊朗恐怕正計劃對以色列發動重大襲擊。

美國國家安全委員會發言人約翰柯比（John Kirby）表示：「我們正在非常非常密切地關注此事。」但拒絕提供相關威脅預計發生的時間。