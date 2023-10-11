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國際
2023-10-11 14:17:00

以巴衝突｜拜登證14名美國公民喪生　讉責哈馬斯突襲邪惡　布林肯啟程赴以國

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拜登證至少14名美國公民於以巴衝突中喪生，讉責哈馬斯突襲邪惡，布林肯啟程赴以國。(AP)

拜登證至少14名美國公民於以巴衝突中喪生，讉責哈馬斯突襲邪惡，布林肯啟程赴以國。(AP)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯自周六(7)於以色列發動攻擊。美國總統拜登就以巴衝突升級發表講話，他證實有至少14名美國公民在突襲中喪生，對有美國公民被哈馬斯挾持為人質表示擔憂，並譴責哈馬斯發動突襲，形容是邪惡的行為。國務院表示，拜登已委派國務卿布林肯(Antony Blinken)今日啟程前往以色列

拜登在白宮發表講話，譴責哈馬斯突襲以色列是邪惡行為，有關哈馬斯殺害民眾、強暴婦女及將俘虜遊街示眾等報道，令人反胃，批評哈馬斯威脅處決人質，包括納粹大屠殺倖存者，有違人類所有道德標準，哈馬斯的殘暴及嗜血，令人想起伊斯蘭國的惡劣暴行，以及反猶太主義及對猶太人的種族滅絕。拜登指，以色列有權利應對襲擊，美國會繼續支持以色列，確保以色列能夠保衛自己，包括大幅增加軍事支援，他將要求國會採取緊急行動協助以色列。他又說，美國已加強在區內的軍事力量，並準備採取更多的行動。美國執法部門就會採取措施，消除任何可能因以巴衝突升級而衍生的本土威脅。

拜登已委派國務卿布林肯今日啟程前往以色列。(資料圖片)

拜登已委派國務卿布林肯今日啟程前往以色列。(資料圖片)

報道：美軍或派讉第二艘航母到地中海

國務院表示，拜登已委派國務卿布林肯今日啟程前往以色列，傳達華府聲援及支持以色列的信息，並討論可以為以色列提供那些額外資源。美軍調派最新及最先進的福特號航母戰鬥群支援以色列，目前已抵達東地中海，可以進行海上和空中行動，包括蒐集情報、攔截、遠程打擊等；美軍亦向中東部署戰機。首架載有美國武器裝備的飛機，亦在周二抵達以色列。

美國政治新聞網Politico」引述國國防部官員指，美軍可能會調派第二艘航母前往地中海，展示武力。報道指，美軍「艾森豪威爾號」航空母艦戰鬥群，周五將從弗吉尼亞州的諾福克軍港出發，可能會被部署到以色列海岸附近的水域，最快月底抵達。

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