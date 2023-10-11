以巴衝突｜拜登證14名美國公民喪生　讉責哈馬斯突襲邪惡　布林肯啟程赴以國

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯自周六(7日)於以色列發動攻擊。美國總統拜登就以巴衝突升級發表講話，他證實有至少14名美國公民在突襲中喪生，對有美國公民被哈馬斯挾持為人質表示擔憂，並譴責哈馬斯發動突襲，形容是邪惡的行為。國務院表示，拜登已委派國務卿布林肯(Antony Blinken)今日啟程前往以色列。

拜登在白宮發表講話，譴責哈馬斯突襲以色列是邪惡行為，有關哈馬斯殺害民眾、強暴婦女及將俘虜遊街示眾等報道，令人反胃，批評哈馬斯威脅處決人質，包括納粹大屠殺倖存者，有違人類所有道德標準，哈馬斯的殘暴及嗜血，令人想起伊斯蘭國的惡劣暴行，以及反猶太主義及對猶太人的種族滅絕。拜登指，以色列有權利應對襲擊，美國會繼續支持以色列，確保以色列能夠保衛自己，包括大幅增加軍事支援，他將要求國會採取緊急行動協助以色列。他又說，美國已加強在區內的軍事力量，並準備採取更多的行動。美國執法部門就會採取措施，消除任何可能因以巴衝突升級而衍生的本土威脅。