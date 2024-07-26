以巴衝突｜拜登賀錦麗晤內塔尼亞胡　重申支持以方促盡快停火

正在美國訪問的以色列總理內塔尼亞胡周四(25日)赴白宮，分別與總統拜登以及副總統賀錦麗會晤。拜登在會面中，再次呼籲以色列及巴勒斯坦武裝組織哈馬斯盡快達成停火協議，又指雙方需為此作出妥協。拜登向內塔尼亞胡強調需要收窄分歧，把人質帶回家。拜登同時關注加沙的人道危機，強調要掃除阻礙人道救援工作的障礙，並保護平民。美聯社引述白宮官員報道，相關談判接近尾聲，但仍有一些問題有待解決。另據以色列傳媒引述白宮消息報道，拜登向內塔尼亞胡表示，要恰當處理加沙停火及在囚人員交換協議。

賀錦麗特朗普譴責示威者燒國旗

預料將代表民主黨出戰11月總統大選的賀錦麗在會後說，她與內塔尼亞胡就加沙地帶的人道情況進行「坦率」的討論，重申以色列有權自衛，但如何自衛同樣重要，她自己不會對加沙民眾所受的苦難充耳不聞，並促請各方盡快同意停火。內塔尼亞胡周五會轉到佛羅里達州，與共和黨總統候選人、前總統特朗普會面。

反對加沙戰事的示威者在白宮附近集會，高呼拘捕內塔尼亞胡的口號。內塔尼亞胡早一日到美國國會演說時，國會山莊一帶亦有示威。賀錦麗發表聲明，譴責有示威者焚燒美國國旗，以及塗上支持哈馬斯的塗鴉，指美國絕不能容忍這種行為。特朗普則表示，應該對任何褻瀆美國國旗的人判處一年監禁。