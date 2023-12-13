以巴衝突｜拜登：以色列對加沙無差別轟炸　正失去國際社會支持

美國總統拜登表示，由於以色列對加沙進行無差別轟炸，導致數以千計的巴勒斯坦平民死亡，以色列正開始失去國際社會的支持。他又形容以色列總理內塔尼亞胡領導的政府是以色列有史以來最保守的政府，反對與巴勒斯坦之間的「兩國方案」，因此敦促內塔尼亞胡改組政府。

拜登在華盛頓出席一場競選籌款活動時表示，雖然以色列獲得包括美國及歐洲等多個國家的支持，但以色列對加沙的轟炸，已令以色列開始失去國際社會支持。拜登指，內塔尼亞胡政府是以色列歷來最保守的政府，他們反對「兩國方案」，認為內塔尼亞胡需要作出一個艱難的決定，務必改組政府，以找到解決以巴衝突的長期方案，意有所指的對象正是反對兩國方案的國安部長本格維爾(Itamar Ben-Gvir)。