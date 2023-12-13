以巴衝突｜拜登：以色列對加沙無差別轟炸　正失去國際社會支持

美國總統拜登表示，由於以色列對加沙進行無差別轟炸，導致數以千計的巴勒斯坦平民死亡，以色列正開始失去國際社會的支持。他又形容以色列總理內塔尼亞胡領導的政府是以色列有史以來最保守的政府，反對與巴勒斯坦之間的「兩國方案」，因此敦促內塔尼亞胡改組政府。
拜登在華盛頓出席一場競選籌款活動時表示，雖然以色列獲得包括美國及歐洲等多個國家的支持，但以色列對加沙的轟炸，已令以色列開始失去國際社會支持。拜登指，內塔尼亞胡政府是以色列歷來最保守的政府，他們反對「兩國方案」，認為內塔尼亞胡需要作出一個艱難的決定，務必改組政府，以找到解決以巴衝突的長期方案，意有所指的對象正是反對兩國方案的國安部長本格維爾(Itamar Ben-Gvir)。
澳洲、加拿大和新西蘭12日發表共同聲明，促請以巴停火，允許人道援助安全且順利供予所有巴勒斯坦人，以及釋放人質。
內塔尼亞胡承認美以對加沙戰後規劃有分歧
內塔尼亞胡較早前發聲明，感謝美國支持摧毀哈馬斯和拯救人質。他指，以色列對加沙發動地面攻勢獲得美國的「全力支持」，華府亦制止了「要求停戰的國際壓力」。 內塔尼亞胡又指，美國和以色列對衝突結束後的加沙規劃問題有明顯分歧，但希望雙方往後能達成共識。他重申，以色列不會容許目前管理西岸地區、由巴勒斯坦民族解放運動「法塔赫」主導的巴勒斯坦自治政府，接管加沙地帶。