以巴衝突｜拜登：加沙停火協議接近達成　哈馬斯指仍存癥結及分歧

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯持續15個月的戰鬥有望暫停。美國總統拜登周一(13日)宣布，加沙停火協議接近達成。以色列國官員指出，哈馬斯預計會在協議第一階段釋放33名人質。巴勒斯坦武裝組織哈馬斯一名官員據報形容，哈馬斯與以色列非常接近達成加沙地帶停火協議，但談判仍存在幾個關鍵癥結。 拜登表示，就以色列與哈馬斯戰爭提出的協議提案即將出現成果，協議內容包括釋放以色列人質、停止戰鬥、保障以色列安全，並可大幅增加對巴勒斯坦人的人道援助。美國有線新聞網絡(CNN)引述以方消息人士報道，各方周二將在多哈舉行最後一輪談判，爭取為期42日的首階段停火，期間哈馬斯可望釋放33名人質；而首階段停火實施兩個多星期後，將商討第二階段停火，以軍會分階段撤離加沙地帶，加沙北部居民將可以重返家園。

哈馬斯：正努力盡快完成餘下的部分 哈馬斯代表承認在一些核心問題上，談判取得進展，但談判仍存在幾個關鍵癥結，正努力盡快完成餘下的部分。哈馬斯官員指有關癥結，包括以色列能否承諾在加沙永久停火，以及從加沙南部、與埃及接壤的費城走廊撤軍，雙方對於以色列在加沙北部與以色列交界地區設置緩衝區的問題亦存在分歧，哈馬斯要求緩衝區的縱深為300至500米，以色列就希望是2公里。