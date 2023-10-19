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國際
2023-10-19 10:21:00

以巴衝突｜拜登：哈馬斯暴行超越ISIS　情報顯示加沙醫院爆炸屬恐怖組織所為

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拜登：哈馬斯暴行超越ISIS，情報顯示加沙醫院爆炸屬恐怖組織所為。(AP)

拜登：哈馬斯暴行超越ISIS，情報顯示加沙醫院爆炸屬恐怖組織所為。(AP)

美國總統拜登到訪以色列與總理內塔尼亞胡會面。內塔尼亞胡聲言，以色列會致力避免加沙平民傷亡。拜登就形容哈馬斯的暴行超越極端組織伊斯蘭國(ISIS)，又指加沙醫院被炮火擊中是恐怖組織所為。

拜登周三在以色列特拉維夫，與內塔尼亞胡及另外兩名戰時內閣成員，即防長加蘭特和反對派領袖甘茨會面。內塔尼亞胡指控哈馬斯尋求殺害以色列人，為此不惜犧牲巴勒斯坦人性命，又強調以色列會致力避免加沙平民傷亡

拜登周三在以色列特拉維夫，與內塔尼亞胡及另外兩名戰時內閣成員，即防長加蘭特和反對派領袖甘茨會面。(AP) 拜登在特拉維夫訪問約8小時，登上專機啟程返回華盛頓。(AP) 拜登指美國現有情報顯示，事件是恐怖組織發射的火箭炮故障所致。(AP)

拜登籲以色列人勿被憤怒吞噬 指美國曾犯錯

拜登發表講話，重申支持以色列，指本周會請求國會通過一個「史無前例」的援助方案，確保以色列擁有自衛所需的任何物品。他又再譴責哈馬斯本月7日大規模突襲以色列，形容規模是「15911恐怖襲擊」超越伊斯蘭國。拜登又提到周二(17)晚加沙醫院爆炸事件，稱事件令他大為悲傷和憤怒，又指美國現有情報顯示，事件是恐怖組織發射的火箭炮故障所致。

拜登重申絕大多數巴勒斯坦人並不隸屬於哈馬斯，呼籲以色列人不要被憤怒吞噬，表示美國過去在尋求正義的同時也犯了錯誤。他指，對巴勒斯坦民眾受苦也感到難受，宣布撥出1億美元人道援助給予加沙及約旦河西岸的巴人，亦敦促以色列允許人道援助進入加沙。拜登在特拉維夫訪問約8小時，登上專機啟程返回華盛頓。

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