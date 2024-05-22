以巴衝突｜挪威愛爾蘭西班牙承認巴勒斯坦國 以色列發火召回大使 拜登︰不應單方面決定(更新)

23:00更新︰拜登指不應單方面決定、中方回應及新增內容 17:47更新︰以色列召回西班牙大使、巴人政府及哈馬斯回應 以巴衝突持續至今仍未見解決，挪威、愛爾蘭及西班牙周三宣布，將承認巴勒斯坦為獨立國家，本月28日起生效，強調兩國方案是化解以巴衝突的出路。以色列隨即宣布召回三國大使抗議，斥三國決定猶如獎勵恐怖分子，警告會有「嚴重後果」。巴勒斯坦自治政府及哈馬斯，對三國決定表示歡迎。美國試圖為事件降溫，總統拜登表示巴勒斯坦的國家地位，可透過談判協商實現，而不應由單方面決定。

挪威首相斯特勒(Jonas Gahr Stoere)表示，承認巴勒斯坦國，將有助與以色列實現和平。他指加沙戰爭已揭示須解決巴勒斯坦問題才可帶來和平穩定，強調承認巴勒斯坦國，讓以巴和平共存，是解決衝突的唯一方案，亦符合以色列最佳利益。 西班牙首相桑切斯(Pedro Sanchez)亦稱，其內閣將承認巴勒斯坦國地位，指有關決定並非針對以色列或猶太人，亦不是支持哈馬斯，而是支持「和平與共存」。但他批評，以色列總理內塔尼亞胡對外界人道主義呼聲充耳不聞。愛爾蘭總理哈里斯(Simon Harris)稱已經跟多國領袖商討，「我有信心未來數周會有其他國家加入」，指加沙正發生難以想像的人道災難，強調以巴兩國方案是解決以巴及其人民和平及安全問題的唯一可行出路。

承認巴勒斯坦國｜以方︰將有「嚴重後果」 有關決定引起以色列強烈反彈，先後宣布召回駐三國大使。以色列外長卡茨批評，三國向世界發出實施恐怖主義能獲得獎勵的訊息，警告將有「嚴重後果」，強調以方對破壞主權和危及安全者誓不讓步，亦不會保持沉默。 聯合國大會於本月較早前表決，193個成員國中有143個投票支持巴勒斯坦加入聯合國。但三國的決定與西方其他國家仍有分歧。法國外長塞茹爾內(Stephane Sejourne)稱，目前尚未具備承認巴勒斯坦國的條件，認為有關決定不應是象徵性或為政治表態而做。法國過去曾表明承認巴勒斯坦國並非禁忌，但應透過國際廣泛合作達成。外界普遍認為關鍵在於以國盟友美國的取態。