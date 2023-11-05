以巴衝突｜數千名親巴民眾白宮前示威　潑紅油大罵「拜登背叛了我們」

美國當地時間4日晚間，數千名聲援巴勒斯坦的抗議者聚集在白宮門口，為拜登政府支持以色列政府表達不滿。人們群情激憤，不但大罵拜登，白宮的圍欄也被人潑灑紅漆。

「還巴勒斯坦自由」

白宮一處入口在周六傍晚聚集了一大群頭綁黑白頭巾的示威者，他們高喊著「還巴勒斯坦自由」 和「現在停火」等口號，情緒相當激動。同時，賓夕法尼亞大道上的人群還展開了一面巨大的巴勒斯坦國旗。

示威者用塗鴉和巴勒斯坦國旗覆蓋附近拉法葉公園的拉法葉侯爵將軍雕像，也有人舉著標語，上面寫著「拜登背叛了我們」和「十一月我們記得」等訊息，明顯透露以巴問題可能成為拜登競選連任的變數。