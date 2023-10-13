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國際
2023-10-13 10:45:02

以巴衝突｜數名美國公民恐淪哈馬斯人質　駐海外FBI特務將協助營救

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以色列當局認為目前被擄走的人質大約在150人左右，而美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）告訴記者，他們認為目前17名下落不明的美國公民中，可能有幾人遭擄。

巴勒斯坦激進組織哈馬斯對以色列發動襲擊後，在以國境內擄走不少人質。有17名美國公民目前在以色列下落不明，拜登政府認為其中有幾人可能也淪為哈馬斯的人質，目前正在蒐集具體資訊。

綜合外媒報道，以色列當局認為目前被擄走的人質大約在150人左右，而美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）告訴記者，他們認為目前17名下落不明的美國公民中，可能有幾人遭擄。

目前有17名美國公民下落不明

目前美國政府各部門官員正在努力調查，以拼湊出準確的實地情況。包括弄清楚有多少美國人在加薩被扣為人質以及可以採取甚麼措施。

11日，拜登在白宮與猶太社區成員舉行的圓桌會議上發表講話時承諾，聯邦政府將全力解救人質：「我們正在努力，我們正在做很多事情，但我沒有放棄帶這些人回家的希望。」

以巴衝突｜貝里基布茲(Kibbutz Be'eri)受哈馬斯襲擊後淪為地獄。(互聯網、美聯社) 以巴衝突｜貝里基布茲(Kibbutz Be'eri)受哈馬斯襲擊後淪為地獄。(互聯網、美聯社) 以巴衝突｜貝里基布茲(Kibbutz Be'eri)受哈馬斯襲擊後淪為地獄。(互聯網、美聯社) 以巴衝突｜貝里基布茲(Kibbutz Be'eri)受哈馬斯襲擊後淪為地獄。(互聯網、美聯社) 以巴衝突｜貝里基布茲(Kibbutz Be'eri)受哈馬斯襲擊後淪為地獄。(互聯網、美聯社) 以巴衝突｜貝里基布茲(Kibbutz Be'eri)受哈馬斯襲擊後淪為地獄。(互聯網、美聯社) 以巴衝突｜貝里基布茲(Kibbutz Be'eri)受哈馬斯襲擊後淪為地獄。(互聯網、美聯社) 以巴衝突｜貝里基布茲(Kibbutz Be'eri)受哈馬斯襲擊後淪為地獄。(互聯網、美聯社) 以巴衝突｜貝里基布茲(Kibbutz Be'eri)受哈馬斯襲擊後淪為地獄。(互聯網、美聯社) 伊斯蘭國

支援以色列特種部隊

美國正與以色列密切合作，在加沙全力拯救人質，駐以色列當地的聯邦調查局（FBI）和國防部人員也為以色列特種部隊提供支援。

據一位參與此事的美國執法官員稱，駐以及其他駐海外聯邦調查局人質談判代表和特務都參與這項任務。一名官員表示，特務人員正在讓家人做好準備，以備綁匪或人質打電話或發簡訊：「這非常重要，他們必須知道接到電話後該說甚麼。」

與此同時，美國國務卿布林肯也飛往以色列執行中東任務，預計會見以色列高層，可能包括總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），討論是否進一步加強軍援。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖）
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