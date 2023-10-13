以巴衝突｜數名美國公民恐淪哈馬斯人質　駐海外FBI特務將協助營救

巴勒斯坦激進組織哈馬斯對以色列發動襲擊後，在以國境內擄走不少人質。有17名美國公民目前在以色列下落不明，拜登政府認為其中有幾人可能也淪為哈馬斯的人質，目前正在蒐集具體資訊。
綜合外媒報道，以色列當局認為目前被擄走的人質大約在150人左右，而美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）告訴記者，他們認為目前17名下落不明的美國公民中，可能有幾人遭擄。
目前有17名美國公民下落不明
目前美國政府各部門官員正在努力調查，以拼湊出準確的實地情況。包括弄清楚有多少美國人在加薩被扣為人質以及可以採取甚麼措施。
11日，拜登在白宮與猶太社區成員舉行的圓桌會議上發表講話時承諾，聯邦政府將全力解救人質：「我們正在努力，我們正在做很多事情，但我沒有放棄帶這些人回家的希望。」
支援以色列特種部隊
美國正與以色列密切合作，在加沙全力拯救人質，駐以色列當地的聯邦調查局（FBI）和國防部人員也為以色列特種部隊提供支援。
據一位參與此事的美國執法官員稱，駐以及其他駐海外聯邦調查局人質談判代表和特務都參與這項任務。一名官員表示，特務人員正在讓家人做好準備，以備綁匪或人質打電話或發簡訊：「這非常重要，他們必須知道接到電話後該說甚麼。」
與此同時，美國國務卿布林肯也飛往以色列執行中東任務，預計會見以色列高層，可能包括總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），討論是否進一步加強軍援。
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