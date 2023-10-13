以巴衝突｜數名美國公民恐淪哈馬斯人質　駐海外FBI特務將協助營救

以色列當局認為目前被擄走的人質大約在150人左右，而美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）告訴記者，他們認為目前17名下落不明的美國公民中，可能有幾人遭擄。

巴勒斯坦激進組織哈馬斯對以色列發動襲擊後，在以國境內擄走不少人質。有17名美國公民目前在以色列下落不明，拜登政府認為其中有幾人可能也淪為哈馬斯的人質，目前正在蒐集具體資訊。

綜合外媒報道，以色列當局認為目前被擄走的人質大約在150人左右，而美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）告訴記者，他們認為目前17名下落不明的美國公民中，可能有幾人遭擄。

目前有17名美國公民下落不明

目前美國政府各部門官員正在努力調查，以拼湊出準確的實地情況。包括弄清楚有多少美國人在加薩被扣為人質以及可以採取甚麼措施。

11日，拜登在白宮與猶太社區成員舉行的圓桌會議上發表講話時承諾，聯邦政府將全力解救人質：「我們正在努力，我們正在做很多事情，但我沒有放棄帶這些人回家的希望。」