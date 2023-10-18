以巴衝突｜新加坡：以巴議題敏感 憂威脅公共安全禁止集會

以色列和巴勒斯坦激進組織哈馬斯爆發新一輪衝突後，全球各地相繼出現暴力事件，新加坡近日有人申請組織相關活動和公共集會。新加坡警察部隊和國家公園局今日(18日)表示，考慮到這類活動可能威脅到公共安全和帶來保安隱憂，已拒絕所有相關申請。
局方指，警方得知近期有以巴衝突相關的活動和公共集會正在籌備階段，已收到要在芳林公園演說角落舉辦活動的申請。惟自以巴衝突以來，多個國家已相繼出現暴力事件，考慮到國外緊張局勢，當局經評估後認為這類活動會威脅到公共安全和保安，因此基於議題的敏感度拒絕了所有申請。
「不能讓外部事件影響國內局勢」
警方提醒，新加坡的公共集會受公共秩序法令管制。在沒有警方批准下，擅自組織或參與公開集會屬違法行為。警方指出，新加坡種族和宗教之間的和平與和諧不應被視為理所當然，也不能讓外部事件影響國內局勢，亦不允許任何人舉辦同宣揚其他國家或外國實體的政治主張，以及可能煽動情緒和破壞公共秩序的集會。
當局也提醒，不論是在網上或其他場合討論相關議題，都應採取負責任和尊重他人的態度，避免發表無禮或會冒犯其他種族或宗教的言論。如果有人的發言或行為造成新加坡不同種族或宗教之間產生惡意或敵意，當局會依法迅速處理。