以巴衝突｜新加坡：以巴議題敏感 憂威脅公共安全禁止集會

以色列和巴勒斯坦激進組織哈馬斯爆發新一輪衝突後，全球各地相繼出現暴力事件，新加坡近日有人申請組織相關活動和公共集會。新加坡警察部隊和國家公園局今日(18日)表示，考慮到這類活動可能威脅到公共安全和帶來保安隱憂，已拒絕所有相關申請。

局方指，警方得知近期有以巴衝突相關的活動和公共集會正在籌備階段，已收到要在芳林公園演說角落舉辦活動的申請。惟自以巴衝突以來，多個國家已相繼出現暴力事件，考慮到國外緊張局勢，當局經評估後認為這類活動會威脅到公共安全和保安，因此基於議題的敏感度拒絕了所有申請。