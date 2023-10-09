以巴衝突｜曾登Pornhub搜尋第一黎巴嫩裔前AV女優撐巴勒斯坦　網民：她被威脅

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯7日與以色列爆發大規模武裝衝突，在X（原推特）追蹤人數達568萬的黎巴嫩裔前AV女優米雅卡莉法(Mia Khalifa)發文力撐巴勒斯坦，吸引歐美網友熱烈討論，截至9日下午吸引8.3萬人like、1.4萬則留言。米雅7日表示，「如果你看了巴勒斯坦的局勢，卻不支持巴勒斯坦，那就是支持種族隔離，歷史將會證明這一點。」（If you can look at the situation in Palestine and not be on the side of Palestinians, then you are on the wrong side of apartheid and history will show that in time）。」

網友質疑她曾因拍AV受威脅被迫表態

米雅對這次以巴衝突表態，底下留言反應兩極，有人力挺米雅，也有人要她先去加薩體驗一下；文章被轉載到網絡，網友懷疑她是因之前拍AV受威脅才被迫表態，「記得之前才被其他穆斯林威脅過」、「記得她之前說過演A片被死亡威脅」，但也有網友質疑她的態度，竟力挺之前威脅過她的勢力。米雅卡莉法(Mia Khalifa)曾在全球最大成人網站Pornhub，獲得2014年「熱搜女優」第一名，作品點擊率破150萬次，不過僅從業幾個月就退休，她曾透露當女優3個月只賺1.2萬美元（折新台幣約38.6萬元）。

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