以巴衝突｜曾認定已凶多吉少　以色列9歲女童獲釋父喜出望外

以色列與哈馬斯達成暫時停火協議，雙方並開始進行交換人質，使得許多家庭得以團聚，其中包括一名9歲女童，她的父親原以為她已死於襲擊之中。
曾說女兒死亡或是「最好的情況」
愛爾蘭裔以色列公民艾蜜莉漢德(Emily Hand)在以色列南部貝里基布茲(Kibbutz Be'eri)遭到哈馬斯襲擊時被綁架，至今已被扣為人質已經七周。當時大家都認為她可能已遇害，她的父親湯姆漢德(Tom Hand)還心痛地說，這對女兒來說或許是「最好的情況」，「死亡是祝福」。
沒想到，在第二輪的交換人質時，艾蜜莉竟然在名單之上，愛女回到身邊就彷彿是奇蹟降臨一般，令湯姆喜出望外。
母親在五年前因乳癌過世
愛爾蘭副總理馬丁(Micheal Martin)得知消息，也發文祝賀表示：「經歷了數周的創傷後，這對漢德家族來說是一個寶貴且令人深受感動的時刻。愛爾蘭人民被艾蜜莉的故事以及她父親湯姆的冷靜和決心所感動。」
艾蜜莉的父親湯姆表示，艾蜜莉的母親在五年前因乳癌過世，在襲擊事件發生時，他正為女兒申請愛爾蘭護照。
以色列國防軍周六證實，哈馬斯釋放的17名人質已返回以色列。所有人質都已完成醫療評估，並由以色列特種部隊和以色列聯邦調查局官員護送離開加沙。
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