以巴衝突｜曾認定已凶多吉少 以色列9歲女童獲釋父喜出望外

以色列與哈馬斯達成暫時停火協議，雙方並開始進行交換人質，使得許多家庭得以團聚，其中包括一名9歲女童，她的父親原以為她已死於襲擊之中。

曾說女兒死亡或是「最好的情況」

愛爾蘭裔以色列公民艾蜜莉漢德(Emily Hand)在以色列南部貝里基布茲(Kibbutz Be'eri)遭到哈馬斯襲擊時被綁架，至今已被扣為人質已經七周。當時大家都認為她可能已遇害，她的父親湯姆漢德(Tom Hand)還心痛地說，這對女兒來說或許是「最好的情況」，「死亡是祝福」。

沒想到，在第二輪的交換人質時，艾蜜莉竟然在名單之上，愛女回到身邊就彷彿是奇蹟降臨一般，令湯姆喜出望外。