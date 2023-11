以巴衝突｜最細人質10個月大男嬰未獲釋 不在哈馬斯手上由巴解激進派別挾持

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯周二進行第5天的互換囚犯和人質,以色列釋放30名巴勒斯坦人囚犯,哈馬斯則再釋放多12名人質,主要是婦孺。不過,年紀最細的以色列人質、10個月大男嬰克菲爾·比巴斯(Kfir Bibas),與他的父母和4歲大的哥哥同遭哈馬斯擄走,但有消息指克菲爾目前不在哈馬斯手上,很可能由巴勒斯坦解放組織的激進派別「解放巴勒斯坦人民陣線」(Popular Front for the Liberation of Palestine,PFLP)挾持。克菲爾成為人質已逾50天,佔了他人生的五分一時間,親屬稱未知年幼的他能否捱過作為人質的生活,甚至是否仍生還。