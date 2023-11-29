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國際
2023-11-29 19:39:28

以巴衝突｜最細人質10個月大男嬰未獲釋 不在哈馬斯手上由巴解激進派別挾持

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以巴衝突｜以巴第五天互換囚犯和人質，最細以色列人質克菲爾·比巴斯(Kfir Bibas)仍未獲釋。(互聯網)

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯周二進行第5天的互換囚犯和人質，以色列釋放30名巴勒斯坦人囚犯，哈馬斯則再釋放多12名人質，主要是婦孺。不過，年紀最細的以色列人質、10個月大男嬰克菲爾·比巴斯(Kfir Bibas)，與他的父母和4歲大的哥哥同遭哈馬斯擄走，但有消息指克菲爾目前不在哈馬斯手上，很可能由巴勒斯坦解放組織的激進派別「解放巴勒斯坦人民陣線」(Popular Front for the Liberation of Palestine,PFLP)挾持。克菲爾成為人質已逾50天，佔了他人生的五分一時間，親屬稱未知年幼的他能否捱過作為人質的生活，甚至是否仍生還。

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以巴衝突｜「他每天都活於危險中」

克菲爾一家是在哈馬斯10月7日突襲以色列時被綁架，當時他9個月大，而哥哥阿里埃勒(Ariel)則是3歲。母親希里(Shiri)一邊哭喊，一邊抱著兩人遭持槍哈馬斯分子帶走一幕在網上流傳，並在示威中成為人質悲慘情況的象徵。他們一位表親稱，「我們真的很擔心他(克菲爾)，未知他能否捱過，他每天都活於危險中。」克菲爾的父親亞登相信受傷並被擄走，親屬指根據所看片段，他遭鎚仔所傷，現時並不知他的情況和下落，很可能與妻兒分開挾持。

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目前並不知亞登和妻兒究竟由巴人哪一個組織看守，軍事分析家認為他們似乎是在解放巴勒斯坦人民陣線手上，可能藏在加沙第二大城市汗尤尼斯(Khan Younis)。該組織是巴解最大組織之一，巴解聲稱代表西岸和加沙，並不承認以色列為國家，他們一直堅持以只有巴勒斯坦一國的方針，解決以巴長久以來的衝突。

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