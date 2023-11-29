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國際
2023-11-29 12:47:55

以巴衝突｜法國少年人質遭毆捱餓 迫看哈馬斯突襲影片致心理受創

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法國12歲人質伊坦周一獲釋後抵達特拉維夫醫院。(美聯社)

法國12歲人質伊坦周一獲釋後抵達特拉維夫醫院。(美聯社)

以色列與哈馬斯休戰，周一(27)獲釋的第4批人質中包括3名法以雙國籍少年，是首批獲釋的法國人質。家人轉述，他們身體大致良好，但囚禁期間被迫看哈馬斯攻擊以色列的畫面，遭受極大心理創傷。

獲釋的分別是1612歲的姊弟沙哈(Sahar Kalderon)及艾瑞‧茲卡德隆(Erez Kalderon)，以及12歲的伊坦˙亞哈洛米(Eitan Yahalomi)，他們在周一晚回到以色列。

少年人質營養不良

3名法以雙國籍少年在加沙附近的尼爾奧茲(Nir Oz)集體農場中被擄走，經歷7周囚禁，他們獲釋對家人以及法國政府均如釋重負。法外交部長柯隆納(Catherine Colonna)周二表示，根據家人轉述，少年的健康狀況良好，正在以色列醫院接受檢查。

《巴黎人報》周二聯絡上沙哈和艾瑞茲姊弟的親人，表示他們「身體狀況良好，除了營養不良」，「()孩子們真的如同活在地獄。他們承受了心理折磨，非常非常難熬的經歷」。

法以雙國籍的16歲少女沙哈與12歲弟弟艾瑞一同獲釋。(美聯社) 12歲的艾瑞與16歲姊姊沙哈一同獲釋。(美聯社) 法籍12歲人質伊坦周一獲釋。(美聯社) 法籍12歲人質伊坦周一獲釋。(美聯社) 獲哈馬斯釋放的人質周二被送往醫院。(美聯社) 以哈交換在囚人士，一名巴勒斯坦囚犯周三在西岸獲釋，與親人激動擁抱。(美聯社) 以哈交換在囚人士，一名巴勒斯坦女囚犯周三在西岸獲釋，展示勝利手勢。(美聯社) 以哈交換在囚人士，一名巴勒斯坦囚犯周三在西岸獲釋，展示勝利手勢。(美聯社) 一名巴勒斯坦囚犯周三在西岸拉姆安拉獲釋，受到群眾歡迎。(美聯社) 一名巴勒斯坦女囚犯周三在西岸拉姆安拉獲釋，與親友擁抱。(美聯社) 兩名泰國人質周二抵達以色列，與泰國外長擁抱。(美聯社) 泰國人質周二抵達以色列醫院，與剛獲釋的同胞擁抱。(美聯社) 兩名泰國人質周二抵達以色列，泰國外長到場迎接。(美聯社)

迫看襲擊影片致情緒不穩

另外，伊坦的姨姨科恩(Deborah Cohen)向媒體表示，很擔心姪子的心理狀況，「雖然他瘦了，但身體還好，但我覺得他情緒不太穩定，我們還有一段路要走」。她說，伊坦的母親第一時間到醫院陪伴兒子度過獲釋的第一個晚上。

母親轉述，伊坦「經歷了恐怖的時刻」，包括「被強迫觀看影片」，內容是107日哈馬斯對以色列發動攻擊的畫面，觀看影片時一旦有孩子哭泣，哈馬斯就以武器威脅令他們安靜。伊坦被捉到加沙時，「被居民毆打」。科恩說，「顯然伊坦沒有受到好的待遇」，他有時被單獨關押，有時跟其他人質在一起，但被迫和父親分開。3名少年的父親亦淪為人質，仍未獲釋。

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人質食物不足

據早前獲釋人質的家人轉述，囚禁地點的衛生情況很惡劣，且食物不足，對此科恩說，「(伊坦)能吃的東西不多，也沒有洗澡，直到被釋放的前一天，才被換上新衣服」。

外長柯隆納表示，除了2名父親，還有其他3名法籍人士自哈馬斯攻擊後下落不明，「我們要找到他們，還他們自由」。

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