以巴衝突｜法國少年人質遭毆捱餓 迫看哈馬斯突襲影片致心理受創

以色列與哈馬斯休戰，周一(27日)獲釋的第4批人質中包括3名法以雙國籍少年，是首批獲釋的法國人質。家人轉述，他們身體大致良好，但囚禁期間被迫看哈馬斯攻擊以色列的畫面，遭受極大心理創傷。 獲釋的分別是16和12歲的姊弟沙哈(Sahar Kalderon)及艾瑞‧茲卡德隆(Erez Kalderon)，以及12歲的伊坦˙亞哈洛米(Eitan Yahalomi)，他們在周一晚回到以色列。 少年人質營養不良 3名法以雙國籍少年在加沙附近的尼爾奧茲(Nir Oz)集體農場中被擄走，經歷7周囚禁，他們獲釋對家人以及法國政府均如釋重負。法外交部長柯隆納(Catherine Colonna)周二表示，根據家人轉述，少年的健康狀況良好，正在以色列醫院接受檢查。

《巴黎人報》周二聯絡上沙哈和艾瑞茲姊弟的親人，表示他們「身體狀況良好，除了營養不良」，「(但)孩子們真的如同活在地獄。他們承受了心理折磨，非常非常難熬的經歷」。

迫看襲擊影片致情緒不穩 另外，伊坦的姨姨科恩(Deborah Cohen)向媒體表示，很擔心姪子的心理狀況，「雖然他瘦了，但身體還好，但我覺得他情緒不太穩定，我們還有一段路要走」。她說，伊坦的母親第一時間到醫院陪伴兒子度過獲釋的第一個晚上。 母親轉述，伊坦「經歷了恐怖的時刻」，包括「被強迫觀看影片」，內容是10月7日哈馬斯對以色列發動攻擊的畫面，觀看影片時一旦有孩子哭泣，哈馬斯就以武器威脅令他們安靜。伊坦被捉到加沙時，「被居民毆打」。科恩說，「顯然伊坦沒有受到好的待遇」，他有時被單獨關押，有時跟其他人質在一起，但被迫和父親分開。3名少年的父親亦淪為人質，仍未獲釋。