以巴衝突｜法國逾18萬人上街譴責反猶太主義　包括總理博爾內(有片)

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯爆發的衝突持續，法國多個城市周日(12日)有民眾上街，譴責近日的反猶太主義事件急增。內政部指，全國各地有18.2萬人參與相關活動，其中在巴黎的遊行有10.5萬人參與，巴黎警方部署3,000名警員戒備，過程大致和平。

隨著以巴爆發新一輪衝突，法國近幾星期共錄得近1,250宗針對猶太人的事件，較去年全年增加3倍。國會兩院領袖發起在巴黎遊行，多名政界人士出席，包括總理博爾內，以及2名前總統奧朗德和薩爾科齊，他們在隊頭手持橫額，帶領民眾由榮軍院廣場出發，遊行到參議院。