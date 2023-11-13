以巴衝突｜法國逾18萬人上街譴責反猶太主義　包括總理博爾內(有片)

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯爆發的衝突持續，法國多個城市周日(12日)有民眾上街，譴責近日的反猶太主義事件急增。內政部指，全國各地有18.2萬人參與相關活動，其中在巴黎的遊行有10.5萬人參與，巴黎警方部署3,000名警員戒備，過程大致和平。
隨著以巴爆發新一輪衝突，法國近幾星期共錄得近1,250宗針對猶太人的事件，較去年全年增加3倍。國會兩院領袖發起在巴黎遊行，多名政界人士出席，包括總理博爾內，以及2名前總統奧朗德和薩爾科齊，他們在隊頭手持橫額，帶領民眾由榮軍院廣場出發，遊行到參議院。
哈馬斯突襲中遇害者家屬亦有參與遊行
總統馬克龍決定不參與遊行，引起部份政黨批評，但他發表公開信，表示支持遊行，並譴責反猶太主義死灰復燃，呼籲民眾團結對抗。不過，極左翼政黨領袖梅朗雄批評遊行，形容是無條件支持加沙大屠殺人士的聚會。
法國有40名公民在巴勒斯坦武裝織哈馬斯對以色列的突襲中喪生，亦有法國公民被扣押或失蹤。部分受害人的家屬亦參加這次遊行。
Huge crowds in Paris saying No to Antisemitism.— Elad Simchayoff (@Elad_Si) November 12, 2023
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