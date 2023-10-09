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國際
2023-10-09 19:06:03

以巴衝突｜泰國稱11名公民被虜　另外12名勞工死亡

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以色列向加沙發動空襲。(路透社)

以色列向加沙發動空襲。(路透社)

泰國表示該國有12名公民在以巴衝突中死亡，另外有11人被巴勒斯坦武裝組織哈馬斯虜走，還有8名泰國人受傷。而尼泊爾亦表示有10名公民死亡。

泰國勞工部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，該國本來有約3萬人在以色列從事農業工作，大部份身處加沙地區的邊界。皮帕表示當中在衝突地區工作的約5,000人已被以色列軍隊移送到安全地方，而當中有1,099人已登記表示願意回國。該國表示已準備好接載國民回國。

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以軍空襲加沙，多處冒煙。(路透社)

以軍空襲加沙，多處冒煙。(路透社)

其中一個泰國勞工表示：「是哈馬斯的武裝發射火箭先，他們之後就來破壞我們的農場。我之後就跑，然後躲進了睡房。」而他表示，另一個同行的工人被哈馬斯份子開槍打中，傷口有一個樽蓋般大。

另一個丈夫被虜的泰國女子表示，其丈夫在以色列的牛油果田工作了差不多兩年，她表示在上星期六的影片見到丈夫被虜：「（影片內）絕對就是他。我在曼谷時間（周五）半夜2時後就聯絡不上他。我之前才在女兒入睡前跟他聯繫。」

尼泊爾10名學生死亡

尼泊爾周日（8日）亦確認，他們有10個學生在當地遇害，他們都是去以色列工作及學習有關技能。而尼泊爾指還有265名學生在以色列的農場工作，還有4,500多名尼泊爾人在當地任看護。以色列就通知尼泊爾大使館，表示還有1名尼泊爾人失蹤以及4人受傷，當中1人情況嚴重。印度就表示，已經準備將當地的勞工帶回國，而據報道印度有1.8萬人在以危列工作。

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