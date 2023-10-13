以巴衝突｜海外以色列公民現回國參軍潮　高價搶訂機票表明「我不是特例」

以巴衝突爆發，造成人員大量死傷並有逾百人遭俘虜。而在海外的以色列公民聽聞祖國陷入危機後，不少人紛紛收拾行李、搶著搭機返國，要為捍衛家園盡一份力。

據《紐約時報》報道，許多海外以色列人看到新聞後，開始預訂回國的航班。眼見自己的國家受到攻擊，他們必須回去一同奮戰。

「這就是我們以色列人」

在美國紐約生活的阿夫拉哈米（Yotam Avrahami）是眾多收拾行李、準備返國參戰的以色列人之一。阿夫拉哈米已有朋友、親人在襲擊中喪命，甚至目睹兒童被殺害。而他決定將妻子和7個月大的女兒留在美國，以保護她們免於暴力。

阿夫拉哈米花了2000美元（約1.56萬港元）買了一張單程機票，預計返國後直接去一個軍事基地報到，看看哪裏需要他投入作戰。他表示：「我不是特例，這就是我們以色列人」。

不過，由於局勢動盪，不少航空公司都取消飛往以色列的航班，這讓他們的返國之路變得艱難，美國-以色列商業聯盟主席卡普洛維茨（Aaron Kaplowitz）表示，自己已跟多位試圖飛回以色列的朋友談過，他們都在努力尋找返國的方法，不只是為了加入預備役部隊，也為了與朋友、家人在一起。