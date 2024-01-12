以巴衝突｜海牙審理南非控種族滅絕　以色列：將上庭抗辯

聯合國主要司法機關國際法院就南非指控以色列種族滅絕巴勒斯坦人的訴訟展開一連兩日初步聆訊，預計數周內會有是否下令以軍立即停止在加沙軍事行動的臨時裁決。

加沙戰火持續3個月，加沙已有逾2.3萬人死於以軍襲擊，另有逾5.9萬人受傷。首宗國際訴訟周四在荷蘭海牙國際法院聆訊，支持巴勒斯坦人及支持以軍的兩批人，開庭前分別在海牙集會。聆訊先由南非司法部長拉莫拉述說論點，莫拉指，巴勒斯坦人過去76年以來受到有系統的壓迫及暴力，從以色列攻擊加沙的方式可以明顯見到，國家最高層一直醞釀摧毀加沙的意圖，巴勒斯坦人的生命、財產、尊嚴及人性越來越受到不可挽回的損失，只有法院下令才能阻止巴人所受的痛苦，要求法院下令以色列暫停軍事行動。