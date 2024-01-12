熱門搜尋:
觀塘車禍 深圳Costco 輕鐵 農曆新年2024 流感 綠置居2023 妳不是她 日本地震 姜濤 薈鳴 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 恒生指數 李家超 日圓匯率 御半山 明愛專上學院 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 垃圾徵費 炎明熹
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-12 10:27:00

以巴衝突｜海牙審理南非控種族滅絕　以色列：將上庭抗辯

分享：
海牙審理南非就以巴衝突控種族滅絕，以色列：會上庭抗辯。(AP)

海牙審理南非就以巴衝突控種族滅絕，以色列：會上庭抗辯。(AP)

聯合國主要司法機關國際法院就南非指控以色列種族滅絕巴勒斯坦人的訴訟展開一連兩日初步聆訊，預計數周內會有是否下令以軍立即停止在加沙軍事行動的臨時裁決。

加沙戰火持續3個月，加沙已有逾2.3萬人死於以軍襲擊，另有逾5.9萬人受傷。首宗國際訴訟周四在荷蘭海牙國際法院聆訊，支持巴勒斯坦人及支持以軍的兩批人，開庭前分別在海牙集會。聆訊先由南非司法部長拉莫拉述說論點，莫拉指，巴勒斯坦人過去76年以來受到有系統的壓迫及暴力，從以色列攻擊加沙的方式可以明顯見到，國家最高層一直醞釀摧毀加沙的意圖，巴勒斯坦人的生命、財產、尊嚴及人性越來越受到不可挽回的損失，只有法院下令才能阻止巴人所受的痛苦，要求法院下令以色列暫停軍事行動。

支持巴勒斯坦人及支持以軍的兩批人，開庭前分別在海牙集會。(AP) 支持巴勒斯坦人及支持以軍的兩批人，開庭前分別在海牙集會。(AP)

以色列：南非忽略哈馬斯暴行 提出訴訟是虛偽

以色列外交部發言人周四形容南非是巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的「打手」，忽略哈馬斯殺害以色列平民的暴行，提出訴訟更是虛偽的表現，以色列的代表周五(12)將到國際法院抗辯。

今次開庭屬於初步聆訊，主要決定是否按南非要求緊急下令以色列停止在加沙的軍事行動，預計國際法院會在數周內頒布臨時裁決，不過有關命令沒有相應部門執法，至於以軍行動是否構成種族滅絕，預計需時數年才會有最終判決。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受