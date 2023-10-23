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國際
2023-10-23 22:32:00

以巴衝突｜準備展開地面攻擊 以色列24小時內狂轟加沙

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以巴衝突｜加沙周一續遭以色列空襲，民眾在轟炸留下的灰塵中抱著傷者離開。(美聯社)

以巴新一輪戰火周一踏入第17天，以色列準備展開地面攻擊前夕空襲狂炸加沙。以軍周一稱，在過去24小時攻擊了逾320個目標，包括哈馬斯戰鬥分子藏身的地下隧道、指揮部和哨崗。哈馬斯所控制的加沙衛生部門聲稱，新一輪空襲導致436名巴勒斯坦人死亡，包括182名兒童，大部分在加沙南部喪命；自本月7日哈馬斯突襲釀逾1,400人死、擄走逾220人，並招致以色列報復以來，累計最少5,087巴人喪生，另逾1.5萬人受傷。

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以巴衝突｜以軍周日與哈馬斯爆發零星地面戰鬥

以軍集結在加沙邊境，周日與哈馬斯爆發零星地面戰鬥，以色列指部隊「深入」加沙，以清除恐怖分子和武器，並試圖搜尋人質，期間遭哈馬斯發炮攻擊，造成以軍1死3傷。哈馬斯則稱，事發在加沙南部城市汗尤尼斯，以色列士兵越過圍欄數米；哈馬斯戰士摧毀了兩輛推土車、一輛坦克，以軍徒步落荒而逃。哈馬斯昨又稱，派出兩架無人機攻擊以國南部的以軍哨站。以軍發言人表示，周日的徹夜攻擊是要殺死準備下一階段戰鬥的恐怖分子，並搜集失蹤者和人質的情報。以方警告，除非哈馬斯停止戰鬥和釋放所有人質，否則會發動地面進攻。哈馬斯日前因健康理由，釋放了一對美國籍母女。有指美國政府私下施壓以色列延後進攻，以讓更多人質獲釋，以及讓更多救援物資進入加沙。有兩批人道物資上周六和周日已經埃及進入加沙。

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以巴衝突｜逃避北部空襲  少女失去父母和7名兄弟姊妹

戰火無情，以軍指加沙南部較安全，叫居民從北部移到南部，不少人前往汗尤尼斯躲避以軍空襲，但有人稱一家聽從以色列指示，多名親人卻因此喪命。18歲的Dima Al-Lamdani失去父母、7名兄弟姊妹，還有叔叔一家4名成員，「他們叫我們疏散往汗尤尼斯，因那裡較安全……他們出賣了我們、轟炸我們」。她稱凌晨4時30分突遭空襲，當時已醒正與嬸嬸喝著咖啡，下一秒卻置身在瓦礫中，「周圍都是尖叫聲，我也尖叫起來」，僅她和一名兄長，以及2名年幼表親生還。

哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖）
以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖）
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