以巴衝突｜準備展開地面攻擊 以色列24小時內狂轟加沙

以巴新一輪戰火周一踏入第17天，以色列準備展開地面攻擊前夕空襲狂炸加沙。以軍周一稱，在過去24小時攻擊了逾320個目標，包括哈馬斯戰鬥分子藏身的地下隧道、指揮部和哨崗。哈馬斯所控制的加沙衛生部門聲稱，新一輪空襲導致436名巴勒斯坦人死亡，包括182名兒童，大部分在加沙南部喪命；自本月7日哈馬斯突襲釀逾1,400人死、擄走逾220人，並招致以色列報復以來，累計最少5,087巴人喪生，另逾1.5萬人受傷。

以巴衝突｜以軍周日與哈馬斯爆發零星地面戰鬥 以軍集結在加沙邊境，周日與哈馬斯爆發零星地面戰鬥，以色列指部隊「深入」加沙，以清除恐怖分子和武器，並試圖搜尋人質，期間遭哈馬斯發炮攻擊，造成以軍1死3傷。哈馬斯則稱，事發在加沙南部城市汗尤尼斯，以色列士兵越過圍欄數米；哈馬斯戰士摧毀了兩輛推土車、一輛坦克，以軍徒步落荒而逃。哈馬斯昨又稱，派出兩架無人機攻擊以國南部的以軍哨站。以軍發言人表示，周日的徹夜攻擊是要殺死準備下一階段戰鬥的恐怖分子，並搜集失蹤者和人質的情報。以方警告，除非哈馬斯停止戰鬥和釋放所有人質，否則會發動地面進攻。哈馬斯日前因健康理由，釋放了一對美國籍母女。有指美國政府私下施壓以色列延後進攻，以讓更多人質獲釋，以及讓更多救援物資進入加沙。有兩批人道物資上周六和周日已經埃及進入加沙。