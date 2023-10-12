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國際
2023-10-12 13:03:00

以巴衝突｜火箭亂飛　英航客機急掉頭　兼停飛以色列

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以巴衝突火箭亂飛，英航客機急掉頭，兼停飛以色列。(資料圖片)

以巴衝突火箭亂飛，英航客機急掉頭，兼停飛以色列。(資料圖片)

以巴衝突持續，英國航空公司(British Airways)周三(11)表示，因應安全問題，一架飛往以色列商業中心特拉維夫班古里昂國際機場(Ben Gurion Airport, IATATLV)的航班已折返，降落英國倫敦機場，飛往特拉維夫的所有航班亦即時起暫停營運。維珍航空公司(Virgin Atlantic)同日亦以乘客、機組人員的安全為由，暫停未來72小時內所有往返特拉維夫的航班。

綜合報道，涉事航班編號BA165 ，以色列機場管理局發言人指出，英航班機折返時，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯發射的火箭正掠過特拉維夫周邊空域，但航班或班古里昂國際機場(Ben Gurion Airport, IATATLV)均未受到直接威脅。發言人強調，折返是機司的決定，當下沒有其他航班放棄著陸。

以色列航空部門已向全球航空公司發出警告，但至今仍未宣布停飛。英國航空事前每天有1班客機飛往特拉維夫。英航就事件公司表示，安全是公司的首要任務，已決定將航班折返倫敦希斯羅機場。

美國國務院鼓勵幫助美國公民返國。(網上圖片)

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美國國務院鼓勵幫助美國公民返國

隨著戰火延燒，各國政府鼓勵增加自以色列出發的航班，撤離各國公民；以色列航空公司則試圖將四散各地的預備役人員送回以色列。美國國務院透露，美國政府持續與航空公司進行談判，鼓勵恢復航班、或採包機方式，幫助美國公民撤往周遭國家，再轉搭商業航班返回美國。

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