以巴衝突｜火箭亂飛　英航客機急掉頭　兼停飛以色列

以巴衝突持續，英國航空公司(British Airways)周三(11日)表示，因應安全問題，一架飛往以色列商業中心特拉維夫班古里昂國際機場(Ben Gurion Airport, IATA：TLV)的航班已折返，降落英國倫敦機場，飛往特拉維夫的所有航班亦即時起暫停營運。維珍航空公司(Virgin Atlantic)同日亦以乘客、機組人員的安全為由，暫停未來72小時內所有往返特拉維夫的航班。

綜合報道，涉事航班編號BA165 ，以色列機場管理局發言人指出，英航班機折返時，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯發射的火箭正掠過特拉維夫周邊空域，但航班或班古里昂國際機場(Ben Gurion Airport, IATA：TLV)均未受到直接威脅。發言人強調，折返是機司的決定，當下沒有其他航班放棄著陸。

以色列航空部門已向全球航空公司發出警告，但至今仍未宣布停飛。英國航空事前每天有1班客機飛往特拉維夫。英航就事件公司表示，安全是公司的首要任務，已決定將航班折返倫敦希斯羅機場。