以巴衝突｜無國界醫生指以色列操控人道援助與攻撃醫療系統　蓄意令加沙窒息

以色列過去一星期加強在加沙的地面軍事行動、加劇空襲並發布大規模撤離令，導致當地至少20間醫療設施損毀，部分更被迫完全停運。以色列當局近日雖允許人道援助進入加沙，但數量之少。無國界醫生強調以色列必須停止蓄意掐緊加沙命脈和摧毀其醫療系統，此乃種族清洗行動的基礎。 以軍操控人道援助 據聯合國統計，在2023年10月戰爭爆發前，每天有多達500輛運載援助物資的貨車進入加沙。然而，目前每日僅有100輛車獲准入境，遠遠不及應對當前嚴峻的人道危機。無國界醫生在汗尤尼斯（Khan Younis）的緊急項目統籌夸薩（Pascale Coissard）表示：「數月以來，以色列當局實施密不透風的封鎖，其後只允許數量少得荒謬的援助物資進入，顯示出該國企圖規避使加沙民眾挨餓的指控，但事實上只是讓人們苟延殘喘。」

醫院屢遭轟炸 與此同時，以色列當局繼續猛烈攻擊加沙的醫療設施。在南部的汗尤尼斯，無國界醫生工作的納賽爾醫院（Nasser hospital）於兩個月內三度受襲。該院大樓於周一（19日）清晨遭一枚炸彈擊中，位置距離深切治療部和住院部僅百米之遙；同日的空襲亦重創該院的藥物倉庫，令本已因長期封鎖而短缺的醫療物資變得更為稀缺。為減低醫護人員受襲的風險，無國界醫生被迫暫時關閉納賽爾醫院的門診部、供病人手術前等候以及手術後恢復的鎮靜室，並停止物理治療與心理健康工作。

醫院屢遭轟炸 與此同時，以色列當局繼續猛烈攻擊加沙的醫療設施。在南部的汗尤尼斯，無國界醫生工作的納賽爾醫院（Nasser hospital）於兩個月內三度受襲。該院大樓於周一（19日）清晨遭一枚炸彈擊中，位置距離深切治療部和住院部僅百米之遙；同日的空襲亦重創該院的藥物倉庫，令本已因長期封鎖而短缺的醫療物資變得更為稀缺。為減低醫護人員受襲的風險，無國界醫生被迫暫時關閉納賽爾醫院的門診部、供病人手術前等候以及手術後恢復的鎮靜室，並停止物理治療與心理健康工作。

醫療設施被迫撤離 以色列軍隊擴大地面軍事行動，發布廣泛的撤離令，進一步削弱加沙民眾就醫的機會，亦限制了無國界醫生提供醫療護理的能力。5月15日，以色列當局下令位於加沙市的謝赫拉德萬（Sheikh Radwan）基礎醫療護理中心撤離，導致該中心關閉。另外，無國界醫生位於戴爾巴拉赫（Deir Al Balah）的哈克爾（Al Hakker）診所亦自5月19日起因撤離令被迫關閉。 北部公立醫院全面停擺 加沙衞生部表示，自印尼醫院（Indonesian Hospital）遭圍困後，加沙北部地區所有公立醫院現已全面停擺，不少傷者只能前往無國界醫生位於戴爾巴拉赫的前線醫院求醫。在過去幾天，該院的床位使用率已升至150%。根據聯合國資料，目前整個加沙地帶僅剩約1,000張可運作的病床，而戰前的病床總數為3,500張。