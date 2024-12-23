以巴衝突｜無國界醫生：以色列正摧毀加沙生存條件　呼籲立即停火

無國界醫生秘書長洛克耶（Christopher Lockyear）表示，以色列軍隊正在摧毀加沙的生存條件。在過去14個月內，以色列對巴勒斯坦平民反覆作軍事攻擊、破壞醫療系統及其他基礎設施、令人窒息的封鎖，以及有系統地拒絕人道援助進入正是一大例證。他續指加沙人民在猶如末日的條件下掙扎求存，無處安全、無人倖免。他呼籲以色列停止對平民的無差別攻擊，其盟友也應刻不容緩，採取行動保護巴勒斯坦人的生命，維護戰爭的規範。

以巴衝突持續，戰爭已造成超過45,000人死亡。無國界醫生指以色列軍隊正摧毀加沙的生存條件，緊急呼籲各方立即停火，以挽救生命。

已造成超過4.5萬人死亡

據當地衞生部稱，以色列對加沙的全面戰爭已造成超過45,000人死亡，其中包括8名無國界醫生職員。以色列軍方多次阻止食物、水、醫療物資等必需品進入加沙，並封鎖、拒絕和拖延人道援助。大約190萬人（佔加沙地帶總人口的90%）被迫流離失所。加沙的36間醫院中，僅有少於一半能夠局部運作。

在2023年10月至今年10月，僅無國界醫生員工就遭受到41次攻擊和暴力事件，包括空襲、炮擊和暴力入侵醫療設施；直接向組織的避難所和車隊開火；以軍任意拘留組織員工。無國界醫生的醫護人員和病人曾先後17次被迫撤離醫院和醫療設施。