以巴衝突｜特朗普晤內塔尼亞胡 揚言美國接管加沙發展成海邊度假天堂

美國特朗普政府2.0甫開始，作風似乎較首任期還要「狂妄」。特朗普周二在白宮接見以色列總理內塔尼亞胡，於記者會上當著他的面說，「美國將會接管加沙」，並重提將巴勒斯坦居民永久遷出加沙並安置到埃及等地。特朗普亦展示其地產發展商本色，稱美國甚至可領導重建，將加沙發展成海邊度假天堂，他亦可能私人訪問加沙。他又不排除調派美軍到當地，以確保達成協議。特朗普接管加沙言論震驚中東地區，對早已脆弱的以色列與哈馬斯停火協議火上加油。

美國中東盟友埃及和約旦等早已反對「清空加沙」建議，而特朗普接管之說立即招致中東地區重要盟友沙特阿拉伯的堅決反對，並嚴厲稱巴勒斯坦獨立建國的立場「堅定不移」。沙特聲明又指，國際社會目前的責任是減輕巴勒斯坦人所受的人道災難，他們會留在自己的土地上，不會被移離。卡塔爾半島電視台形容特朗普接管加沙說法「令人震驚」。美國敵人哈馬斯批評特朗普的建議製造混亂，以及導致區內局勢緊張。

以巴衝突｜特朗普：將加沙變成中東塞納河

特朗普會見內塔尼亞胡時稱，「我不認為民眾(巴勒斯坦人)應該回去，加沙現在不能住人，應該去其他地方，一個令人開心的地方。」他指，美國應接管加沙並重新發展，「我們會確保是世界級的」。特朗普又提到加沙的願景，世界各地的人將住在重新發展的加沙，就像「中東塞納河」。

以巴衝突｜國務卿魯比奧支持美國接管加沙

在首個任期中，特朗普的內閣官員對其「過火」政策都會勸諫，但在第二任期，內閣成員全部都是其忠實支持者，或與他持有相同的民粹主義理念。國務卿魯比奧表態支持特朗普的建議，在社交網「X」稱，「加沙必須從哈馬斯手上釋放。」他又說，美國準備好領導及「讓加沙再次美麗」，與特朗普「讓美國再次偉大」口號相呼應。