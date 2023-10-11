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國際
2023-10-11 16:30:00

以巴衝突｜猶太裔2孩父親定居紐約　接到以色列徵召立即回國參戰

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28歲的札克和莫利出生在紐約，札克15歲時，全家從紐約州里弗代爾 (Riverdale) 搬到了鄉下。他在猶太學院學習了一年，然後作為志願者加入了以色列軍隊。莫莉在2016年夏天到海外擔任志願醫生時認識了札克，他們一起在以色列生活了六年，於2019年結婚。

以巴開戰，以色列軍方下令大規模增兵，許多後備軍人都被徵召回軍隊參戰。一名已定居在紐約的猶太裔男子也接到通知，儘管他還有兩名年幼的孩子，仍然義無反顧，決定回國參戰。28歲的札克和莫利出生在紐約，札克15歲時，全家從紐約州里弗代爾 (Riverdale) 搬到了鄉下。他在猶太學院學習了一年，然後作為志願者加入了以色列軍隊。莫莉在2016年夏天到海外擔任志願醫生時認識了札克，他們一起在以色列生活了六年，於2019年結婚。

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身為後備軍人，札克義無反顧回到以色列參戰。（圖／Zach Mandel）

身為後備軍人，札克義無反顧回到以色列參戰。（圖／Zach Mandel）

猶太裔男子：我們與以色列有深厚的聯繫

隨後他們就在美國和以色列之間往返，最終在兒子出生後定居於曼哈頓。儘管莫莉一直都知道，丈夫是以色列軍隊的預備役軍人，在需要的時候可能會被要求回國從軍，但她沒想到這一天來得這麼快。就在本月7日，哈瑪斯武裝組織對以色列發動前所未有的攻擊，8日早上札克就接到了徵召的電話。莫莉表示，札克其實大可以拒絕，特別是他們還有分別才2歲和3個月的年幼孩子。但當札克告訴她「我必須過去」時，莫莉知道扎克別無選擇。 當他的戰友在戰鬥時，他的道德和價值觀不允許他在美國保持安全。

「我們與以色列有深厚的聯繫……對於世界各地的猶太人來說，如果沒有以色列，我們就無法生存。 我們對以色列感到非常強烈的責任和義務。」札克9日晚上從甘迺迪機場起飛，10日上午抵達以色列。莫莉說，他們的2歲女兒知道有些事情不對勁，尤其是她最愛的父親不在。「我告訴她以色列不安全，那裡正在發生一些可怕的事情，爸拔是我們的超級英雄，他將披上斗篷，戴著面具，回去幫助大家，成為以色列的超級英雄。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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