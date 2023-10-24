以巴衝突｜獲釋85歲以色列老婦：如歷地獄 擄往加沙期間遭毆打

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯繼上周五釋放一對美國母女後，周一晚以人道及健康為由，釋放兩名分別85歲和79歲的以色列老婦，至今共有4名人質獲釋。85歲的利夫席茨(Yochedev Lifschitz)與83歲丈夫同被擄走，關押在不同地方，不清楚丈夫情況。她精神良好、頭腦清晰，形容挾持經歷時稱，從來不知地獄是怎樣，也從來無想過會身處地獄，但「我從地獄走過來」。她是首位獲釋人質接受傳媒訪問，讓外界了解俘虜關押情況。

利夫席茨居於以南部社區尼爾奧茲(Nir Oz)，與她一起獲釋是鄰居好友庫珀(Nurit Cooper)，她們從武裝分子手上轉交國際紅十字會人員，先往埃及再由直升機送往特拉維夫醫院。留院一晚後，利夫席茨周二舉行記者會見傳媒，定居英國女兒以英語翻譯。坐在輪椅上的她說，本月7日事發那天早上，寂靜的社區突傳出重擊聲，不久後大批哈馬斯分子衝破邊境圍欄，湧往他們的房屋，毆打居民，部分人被綁走，「他們不理會你年幼或是年老」。武裝分子用電單車載走她，她上半身躺在車上，雙腳懸空，還一路遭人用木條打，雖無斷肋骨，但感痛楚和不能呼吸。