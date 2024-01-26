以巴衝突｜王毅與沙利文將於泰國會晤　商討紅海局勢

王毅與沙利文將於泰國會晤，商討紅海局勢。(王毅在去年10月27日曾在華盛頓會見沙利文。資料圖片)

中國外交部證實，中共中央政治局委員兼外長王毅將與美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)於泰國會晤。將會是去年11月習拜會以來，兩人首次會晤。有外媒報道，預計商討近日因為加沙衝突而緊張的紅海局勢。

中國外交部發言人汪文斌表示，王毅應泰國副總理兼外長班比邀請，將於下周一(29日)訪問泰國。經中美雙方商定，王毅將在曼谷與沙利文舉行新一輪會晤。

美國《華爾街日報》(WSJ)較早前引述美國政府消息人士報道，沙利文準備前往泰國。預計沙利文和王毅將討論因也門胡塞武裝襲擊商船引發的紅海緊張局勢。