以巴衝突｜王毅與沙利文將於泰國會晤　商討紅海局勢

中國外交部證實，中共中央政治局委員兼外長王毅將與美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)於泰國會晤。將會是去年11月習拜會以來，兩人首次會晤。有外媒報道，預計商討近日因為加沙衝突而緊張的紅海局勢。
中國外交部發言人汪文斌表示，王毅應泰國副總理兼外長班比邀請，將於下周一(29日)訪問泰國。經中美雙方商定，王毅將在曼谷與沙利文舉行新一輪會晤。
美國《華爾街日報》(WSJ)較早前引述美國政府消息人士報道，沙利文準備前往泰國。預計沙利文和王毅將討論因也門胡塞武裝襲擊商船引發的紅海緊張局勢。
據指白宮多次要求中方向伊朗施壓
早前有報道指，沙利文等華府官員過去數個月，多次要求中方向伊朗施壓，遏止獲伊朗支持的也門胡塞武裝攻擊紅海商船，避免局勢進一步升級，但北京未有出手。白宮國家安全委員會發言人柯比日前表示，華府無法與伊朗領袖溝通，而北京有這項能力，希望中方運用對德黑蘭政府的影響力，扮演建設性的角色，協助阻止武器和彈藥流向也門胡塞武裝組織。
北京曾回應指，對近期紅海局勢急劇升溫深表關切，指中方為緩解紅海緊張局勢同各方保持密切溝通，作出了積極努力，敦促有關方面避免為紅海緊張局勢火上澆油。白宮拒絕置評，中國駐美大使館暫時未有回應。