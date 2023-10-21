以巴衝突｜百餘名支持巴勒斯坦民眾紐約街頭抗議　癱瘓曼哈頓交通遭拘留

據《紐約郵報》報導，當地時間20日下午5點左右，有150 多名呼籲以色列與哈瑪斯停火的親巴勒斯坦抗議者在曼哈頓的布萊恩特公園集合，準備到參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）的辦公室前進行抗議。到了晚上8點，這些示威者在第五大道上停駐，坐在繁忙的馬路上，癱瘓交通。

記者彭巧蓁／綜合報導

以巴開戰後，全球時常可見許多支持巴勒斯坦的示威活動。紐約20日晚上，就有150多名親巴勒斯坦的抗議者在造成曼哈頓交通癱瘓後遭到逮捕。

據《紐約郵報》報導，當地時間20日下午5點左右，有150 多名呼籲以色列與哈瑪斯停火的親巴勒斯坦抗議者在曼哈頓的布萊恩特公園集合，準備到參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）的辦公室前進行抗議。到了晚上8點，這些示威者在第五大道上停駐，坐在繁忙的馬路上，癱瘓交通。

儘管紐約警察局命令他們繼續前進，否則他們將面臨擾亂治安的傳票，但抗議者仍堅持自己的立場，高喊著「現在停火」的口號。

眼看抗議者已阻礙交通，紐約警察只好出手將一些人從地上拉起來，將他們帶上拘留車帶走。現場還有人拍下紐約警察高喊「你們真丟臉」的畫面。

而紐約警察局也證實有人被拘留，但由於事件仍在進行中，無法估計被拘留者的人數。

目前尚不清楚被警方拘留的人是否被正式逮捕或發出傳票。

自從哈瑪斯在本月7日對以色列發動突襲以來，紐約就陸續發生一連串與以巴戰爭相關的抗議活動。

過去兩週，親以色列和親巴勒斯坦運動在五個行政區爆發，包括週四晚上的集會，數百人呼籲哈瑪斯釋放人質。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章