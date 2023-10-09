以巴衝突｜真主黨聲稱哈馬斯襲擊獲伊朗「開綠燈」　指上周曾在敘利亞會面

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯，上周末（7日）向以色列發動大規模襲擊，雖然哈馬斯聲稱是自己策劃，不過歐洲的情報及有黎巴嫩真主黨的高級成員指，伊朗與哈馬斯等上周一（2日）在黎巴嫩首都貝魯特進行會面，並在此獲伊朗方面「開綠燈」。

美國《華爾街日報》就報道，哈馬斯以海、陸、空三路向以色列發動襲擊，背後是受到伊朗的伊斯蘭革命衛隊支援。同時伊朗及哈馬斯的高層，被指在上周一於貝魯特會面，而且還有4個受伊朗支援的武裝組織參與，當中包括黎巴嫩真主黨代表。