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國際
2023-10-09 17:38:06

以巴衝突｜真主黨聲稱哈馬斯襲擊獲伊朗「開綠燈」　指上周曾在敘利亞會面

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伊朗德克蘭有人揮舞巴勒斯坦旗幟慶祝以色列遇襲。(路透社)

伊朗德克蘭有人揮舞巴勒斯坦旗幟慶祝以色列遇襲。(路透社)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯，上周末（7日）向以色列發動大規模襲擊，雖然哈馬斯聲稱是自己策劃，不過歐洲的情報及有黎巴嫩真主黨的高級成員指，伊朗與哈馬斯等上周一（2日）在黎巴嫩首都貝魯特進行會面，並在此獲伊朗方面「開綠燈」。

美國《華爾街日報》就報道，哈馬斯以海、陸、空三路向以色列發動襲擊，背後是受到伊朗的伊斯蘭革命衛隊支援。同時伊朗及哈馬斯的高層，被指在上周一於貝魯特會面，而且還有4個受伊朗支援的武裝組織參與，當中包括黎巴嫩真主黨代表。

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美國華盛頓有示威支持巴勒斯坦。(路透社)

美國華盛頓有示威支持巴勒斯坦。(路透社)

傳伊朗支持組織頻密會面

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）就表示，目前未有證據伊朗牽涉入事件。哈馬斯就表示，這是巴勒斯坦人與哈馬斯的決定。不過歐洲一些官員及敘利亞的專家認為，這是共同策劃。英國《每日郵報》報道指多個武裝份子的人員自8月起每兩星期就與伊斯蘭革命衛隊的分支成員會面，懷疑是策動襲擊。據報出席這些會議的成員，包括伊斯蘭革命衛隊領袖伊斯梅爾卡尼（Ismail Qaani）、真主黨代表納斯魯拉（Hassan Nasrallah）、伊斯蘭聖戰組織領袖納哈拉（Ziyad al-Nakhalah）及哈馬斯的艾魯里（Saleh al-Arouri）。而伊朗外長Hossein Amir-Abdollahian亦有出席兩次會議。

報道又指，卡尼自今年4月起，就作為伊朗團結海外代理組織行動的領導人物，並希望擴大在有關地區的影響力。

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