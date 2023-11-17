以巴衝突｜示威者霸佔灣區大橋促以色列停火　數十人被捕（有片）

美國三藩市有示威者趁當地正舉行亞太經濟合作會議（APEC）論壇霸佔連接三藩市及奧克蘭的灣區大橋（Bay Bridge），要求美國停止對以色列軍事援助，並呼籲以色列停火。警方採取行動，拘捕數十名示威者。

逾百名示威者當地周四（16日）早上將車停在大橋中心，並展示標語，要求美國停止對以色列軍事援助及停止種族滅絕等，期間有約15名示威者用白布覆蓋身體，躺在路上模仿加沙走廊的死體。