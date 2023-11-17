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國際
2023-11-17 11:15:00

以巴衝突｜示威者霸佔灣區大橋促以色列停火　數十人被捕（有片）

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示威者霸佔灣區大橋促以色列停火，數十人被捕。(AP)

示威者霸佔灣區大橋促以色列停火，數十人被捕。(AP)

美國三藩市有示威者趁當地正舉行亞太經濟合作會議（APEC）論壇霸佔連接三藩市及奧克蘭的灣區大橋（Bay Bridge），要求美國停止對以色列軍事援助，並呼籲以色列停火。警方採取行動，拘捕數十名示威者。

逾百名示威者當地周四（16日）早上將車停在大橋中心，並展示標語，要求美國停止對以色列軍事援助及停止種族滅絕等，期間有約15名示威者用白布覆蓋身體，躺在路上模仿加沙走廊的死體。

有約15名示威者用白布覆蓋身體，躺在路上模仿加沙走廊的死體。(AP) 有約15名示威者用白布覆蓋身體，躺在路上模仿加沙走廊的死體。(AP)

警方：被堵塞路段車龍已達數英哩

警方表示，當日早上7時許接報，指被堵塞路段車龍已達數英哩。當局派出大批警員到場，要求示威者離開不果，90分鐘後，警方展開拘捕行動，示威者被警員鎖上手扣及索帶並帶走。警方同時出動拖車移走車輪，大橋交通其後逐漸恢復正常。

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