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國際
2023-10-13 12:15:27

以巴衝突｜紐約神秘男出錢買250張機票　送以色列後備軍人回國參戰

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以巴衝突｜紐約神秘男出錢買250張機票　送以色列後備軍人回國參戰

以色列正遭逢巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的襲擊，軍方大規模增兵，徵召後備軍人參戰。有消息傳出，一名神秘男子在紐約甘迺迪機場買了250張前往以色列的機票，為這些預備軍人盡一份心力。

《耶路撒冷郵報》的主編邁耶(Avi Meyer) 在社交平台上分享表示，有一名猶太裔男子出現在紐約甘迺迪機場的以色列國家航空公司（El Al）櫃枱前，低調地為那些向他出示以色列國防軍徵召通知的人買了機票。

另一人支付行李貨運費用

邁耶說，據以色列航空一名機組人員稱，該名男子前後總共買了250張前往以色列的機票。

以色列航空發言人里莫尼（Ofri Rimoni）表示，據甘迺迪機場官員的員工的說法，先是有一名猶太教正統派人士為預備軍人們支付了行李貨運的費用，後來又有一名男子持信用卡替一些人購買了機票。據悉該名購買機票的男子似乎是某個美國組織的成員。

以巴衝突｜貝里基布茲(Kibbutz Be'eri)受哈馬斯襲擊後淪為地獄。(互聯網、美聯社) 以巴衝突｜貝里基布茲(Kibbutz Be'eri)受哈馬斯襲擊後淪為地獄。(互聯網、美聯社) 以巴衝突｜貝里基布茲(Kibbutz Be'eri)受哈馬斯襲擊後淪為地獄。(互聯網、美聯社) 以巴衝突｜貝里基布茲(Kibbutz Be'eri)受哈馬斯襲擊後淪為地獄。(互聯網、美聯社) 以巴衝突｜貝里基布茲(Kibbutz Be'eri)受哈馬斯襲擊後淪為地獄。(互聯網、美聯社) 以巴衝突｜貝里基布茲(Kibbutz Be'eri)受哈馬斯襲擊後淪為地獄。(互聯網、美聯社) 以巴衝突｜貝里基布茲(Kibbutz Be'eri)受哈馬斯襲擊後淪為地獄。(互聯網、美聯社) 以巴衝突｜貝里基布茲(Kibbutz Be'eri)受哈馬斯襲擊後淪為地獄。(互聯網、美聯社) 伊斯蘭國
哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖）

里莫尼說，以色列航空無法代表預備軍人接受任何捐款，因此他們很開心有人以這種形式支持這些預備軍人。

已徵召30萬名預備役軍人參戰

而儘管以色列航空無法提供免費航班運送這些軍人回國參戰，但他們正在努讓這些人能夠負擔得起機票錢。同時，他們也加開航班，從世界各地飛往以色列。

以色列國防官員9日宣布，在哈馬斯的突擊後，加沙和約旦河西岸的以色列軍隊已迅速做出反應，現在已徵召了前所未有的30萬名預備役軍人參戰，保衛家園。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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