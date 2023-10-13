以巴衝突｜紐約神秘男出錢買250張機票　送以色列後備軍人回國參戰

以色列正遭逢巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的襲擊，軍方大規模增兵，徵召後備軍人參戰。有消息傳出，一名神秘男子在紐約甘迺迪機場買了250張前往以色列的機票，為這些預備軍人盡一份心力。

《耶路撒冷郵報》的主編邁耶(Avi Meyer) 在社交平台上分享表示，有一名猶太裔男子出現在紐約甘迺迪機場的以色列國家航空公司（El Al）櫃枱前，低調地為那些向他出示以色列國防軍徵召通知的人買了機票。

另一人支付行李貨運費用

邁耶說，據以色列航空一名機組人員稱，該名男子前後總共買了250張前往以色列的機票。

以色列航空發言人里莫尼（Ofri Rimoni）表示，據甘迺迪機場官員的員工的說法，先是有一名猶太教正統派人士為預備軍人們支付了行李貨運的費用，後來又有一名男子持信用卡替一些人購買了機票。據悉該名購買機票的男子似乎是某個美國組織的成員。