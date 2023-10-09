以巴衝突｜網傳以色列幼童被擄困狗籠　哈馬斯武裝份子圍觀凌辱嘲笑

據社群平台X帳號「La Voz Tamaulipas」8日貼出的影片，內文寫道「哈瑪斯武裝分子如何將以色列孩童關進狗籠作為人質」，影片只見5名疑似被擄走的幼童被關進窄小的狗籠，他們眼神空洞、緊緊抓住籠子的柵欄，影片中還能聽到拍攝者的訕笑聲，讓人看得相當心疼。

以巴衝突再起，不僅傳出有高級軍官被俘，更有超過百位平民遭到挾持，甚至連幼童都不放過。社群平台更流傳疑似哈馬斯（Hamas）武裝分子擄走幼童關在狗籠內的震撼畫面，不過目前尚未能證實影片的真實性。據社群平台X帳號「La Voz Tamaulipas」8日貼出的影片，內文寫道「哈馬斯武裝分子如何將以色列孩童關進狗籠作為人質」，影片只見5名疑似被擄走的幼童被關進窄小的狗籠，他們眼神空洞、緊緊抓住籠子的柵欄，影片中還能聽到拍攝者的訕笑聲，讓人看得相當心疼。

#ULTIMAHORA Imágenes que confirman como terroristas de Hamás han tomado de rehenes a pequeños Israelíes metiéndolos en jaulas #hamasterrorist #hamasattack #IsraelAtWar #IsraelPalestineWar pic.twitter.com/Pnw5Vz9uud — La Voz Tamaulipas (@lavoztam) October 8, 2023