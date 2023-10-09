以巴衝突｜網傳以色列幼童被擄困狗籠　哈馬斯武裝份子圍觀凌辱嘲笑

以巴衝突再起，不僅傳出有高級軍官被俘，更有超過百位平民遭到挾持，甚至連幼童都不放過。社群平台更流傳疑似哈馬斯（Hamas）武裝分子擄走幼童關在狗籠內的震撼畫面，不過目前尚未能證實影片的真實性。據社群平台X帳號「La Voz Tamaulipas」8日貼出的影片，內文寫道「哈馬斯武裝分子如何將以色列孩童關進狗籠作為人質」，影片只見5名疑似被擄走的幼童被關進窄小的狗籠，他們眼神空洞、緊緊抓住籠子的柵欄，影片中還能聽到拍攝者的訕笑聲，讓人看得相當心疼。
巴勒斯坦「伊斯蘭聖戰組織」宣稱獲至少30名人質
此外，據另一段「La Voz Tamaulipas」發布的影片，能看到疑似1名以色列男童被數名哈馬斯幼童圍住，拍攝者與其他幼童不斷對推擠、拍頭並嘲笑他，被欺負的男童無力還擊，只能任由對方擺布。不過這幾段影片的事發時間和地點尚無法確定，亦未能證實該帳號所指涉內容是否屬實。哈馬斯政治局副局長馬佐克（Moussa Abu Marzouk）9日接受阿拉伯語新聞媒體採訪時透露以色列人質的數量尚未完成統計，但已經超過100人。另外，巴勒斯坦「伊斯蘭聖戰組織」（Palestinian Islamic Jihad）也宣稱控制了至少30名人質。
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