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國際
2023-10-10 21:28:26

以巴衝突｜網傳片段30歲以色列母親邊哭喊 邊抱著兩幼子遭綁走

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以巴衝突｜Shiri Silberman-Bibas抱著9個月大幼子Kfir和3歲大兒子Ariel，遭哈馬斯分子押走。(互聯網)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯上周六突襲以色列南部擄走多達150人，除了以色列人，還有來自泰國、巴西和墨西哥的公民，也有英國人失蹤；美國總統拜登周一稱，「似乎」有美國在人質當中。卡塔爾正在斡旋，尋求以色列與哈馬斯互換囚犯和人質，釋放雙方手上的婦孺。最新網傳片段可見30歲以色列母親Shiri Silberman-Bibas抱著9個月大幼子Kfir和3歲大兒子Ariel，邊悲慘哭泣邊遭哈馬斯分子押走。她抱著孩子被擄照片在各地示威出現，親以色列示威者要求哈馬斯釋放被擄的婦女和孩子。

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以巴衝突｜丈夫和父母下落不明

報道指，Shiri一家住在南部村莊Nir Oz，與丈夫Yarden和兩名兒子躲藏在寓所的安全房內，丈夫只有一把手槍保護一家。Yarden向親友發短訊稱，武裝分子在窗外用半自動步槍掃射，半小後再稱他們進入屋內了。一家之後失去聯絡，不久後Shiri與兩名幼子被綁架的片段流出，看不見Yarden蹤影。Shiri三母子邊哭喊邊遭押走片段震怒海外的以色列人。Shiri的父母Margit和Yosi也同告失蹤，Margit患有柏金遜症需藥物治療。

Shiri表親說，見到照片青天霹靂，擔心母子三人被分開、遭殺或受傷。親人失蹤令他感憤怒，想加入戰鬥。Shiri外甥女說，擔心到睡不著，除非親人獲釋回家，「我只希望他們仍然在生，並且在一起，希望他們能回家，我會緊緊抱著他們」。她又指，這是以色列從未遇過的情況，覺得政府領導層不懂如何應對，這是目前以色列民眾的感覺。

以巴衝突｜以色列女子幸運獲釋  與4歲幼兒4個月寶寶同被擄

除了Shiri，34歲的Doron Asher Katz與兩名分別2歲和4歲的女兒也遭擄走。其丈夫Yoni Asher稱，妻子攜女兒前往Nir Oz探望母親，她最後在電話通話中驚慌地說恐怖分子闖入屋內。3母女失聯後，Asher於社交網流傳的片段見到她們和外母被押上武裝分子的汽車。他追蹤妻子手機的訊號，她們被帶到加沙地區城市汗尤尼斯(Khan Yunis)。

一度成人質的Avital Alajem向美國有線新聞網絡(CNN)稱，約8名哈馬斯武裝分子炸毀大門，闖進屋裡掃射時，她與鄰居Hayim Katsman躲在衣櫃內，Katsman被殺害。她與朋友的兩名分別4歲和4個月大寶寶被帶走，並行路步往加沙，居住社區周圍都著火燒毀。Alajem安撫自己說，或者被帶到加沙時有其他婦女照顧他們，會獲一點人道對待。不過，當她與兩名孩子越過邊界進入加沙後，武裝分子突然叫他們離開，「我不知他們為何會放過我和孩子們一命，他們只叫我們走」。她與兩名孩子往回走時見到坦克，聽到多響爆炸聲，武裝分子大叫。與她同行4歲大孩子腳部遭碎片所傷，要爬著行走，她最終將兩名幼孩送回給他們父親，但他們母親卻失蹤。Alajem說鄰居Hayim Katsman是大好人，救了她一命，繼而讓她可以救兩名孩子。她說，Hayim在希伯來文有「生命」的意思。

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以巴衝突｜武裝分子扮以軍騙躲起來以色列人

一名生還以色列女子憶述稱，寓所和客廳布滿子彈窿。Revital Shindler有6名孩子，居於另一村莊Kerem Shalom，清晨6時30分收到紅色警報通知驚醒，一家走進浴室後聽到周圍都是槍聲。他們聽到走進屋內的人說話有阿拉伯口音後，立即走進安全室，丈夫Amichai拉緊門把。門外的人大喊自稱是以軍，但夫婦認出對方的阿拉伯口音未有上當。之後那些槍手向安全室的門投擲手榴彈，Amichai被爆炸氣流彈飛，他受傷送院要截肢。一家沒有被殺或擄走，算是不幸中大幸。

以軍空襲加沙報復片段

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