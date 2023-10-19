以巴衝突｜美下令駐外使館審視安全 300示威者「佔領國會」促停火被捕 (有片)

美國國會山莊外周三(18日)有數千名身穿黑色上衣的示威者發動集會，要求拜登政府推動停火，期間部份人進入國會大樓違規示威，300人被捕，其中3人涉嫌襲警。(路透社)

以巴衝突掀動全球局勢緊張，美國國會山莊外周三(18日)有數千名身穿黑色上衣的示威者發動集會，要求拜登政府推動停火，期間部份人進入國會大樓違規示威，300人被捕，其中3人涉嫌襲警。

警方指示威者通過訪客安檢，屬合法進入國會大樓，但其後開始聚集違規示威，警員警告無效後展開拘捕。他們坐在眾議院辦公大樓大堂，並舉起抗議標語，要求停火和「讓加沙生存」，主辦單位指，參加者部份是美國的猶太人。