以巴衝突｜美下令駐外使館審視安全 300示威者「佔領國會」促停火被捕 (有片)

以巴衝突掀動全球局勢緊張，美國國會山莊外周三(18日)有數千名身穿黑色上衣的示威者發動集會，要求拜登政府推動停火，期間部份人進入國會大樓違規示威，300人被捕，其中3人涉嫌襲警。
警方指示威者通過訪客安檢，屬合法進入國會大樓，但其後開始聚集違規示威，警員警告無效後展開拘捕。他們坐在眾議院辦公大樓大堂，並舉起抗議標語，要求停火和「讓加沙生存」，主辦單位指，參加者部份是美國的猶太人。
Hundreds of primarily Jewish protesters are currently in the Capitol’s Cannon building staging a sit-in protest, calling on Biden and Congress to push for a ceasefire in Gaza.— Jack Jenkins (@jackmjenkins) October 18, 2023
They’re slowly being arrested. pic.twitter.com/mGLELwRj6p
其他海外恐怖組織 籲向美施襲
隨着中東地區憤怒情緒高漲，美國國務卿布林肯下令駐外所有使領館進行緊急安全審查，以確定是否需要加強保安。美國國務院早前將以色列和黎巴嫩的旅行警示提升至最高級別，警告國民不要前往有關國家。
美國聯邦調查局、國土安全部及國家反恐中心發布聯合情報公報，指針對猶太和穆斯林社區安全威脅有所增加，美國國民亦有可能被針對，雖然巴勒斯坦武裝組織哈馬斯未有呼籲針對美國領土發動襲擊，但有其他海外恐怖組織呼籲在美國發動襲擊，可能令本土極端分子有所行動，籲國民提高警覺。