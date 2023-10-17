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國際
2023-10-17 13:30:00

以巴衝突｜美參院領袖舒默與代表團以色列遇火箭襲擊　避難所畫面曝光

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舒默在自己的社群帳號上發布了一張照片，照片中可以看到他和其他幾名成員，包括猶他州共和黨參議員羅姆尼 (Mitt Romney)，眾人全躲在一個狹小的空間中。舒默在貼文中寫道：「今天在特拉維夫，我們的代表團被緊急送往避難所，好躲避哈瑪斯發射的火箭。這就是以色列人現在必須經歷的事情。」他還補充說，美國必須向以色列提供自衛所需的支持。

記者彭巧蓁／綜合報導

美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）率領的國會代表團日前飛往以色列，竟傳出遭火箭襲擊，代表團成員被緊急送往特拉維夫的避難所。

舒默在自己的社群帳號上發布了一張照片，照片中可以看到他和其他幾名成員，包括猶他州共和黨參議員羅姆尼 (Mitt Romney)，眾人全躲在一個狹小的空間中。舒默在貼文中寫道：「今天在特拉維夫，我們的代表團被緊急送往避難所，好躲避哈瑪斯發射的火箭。這就是以色列人現在必須經歷的事情。」他還補充說，美國必須向以色列提供自衛所需的支持。

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72歲舒默是美國歷史上最高級別的猶太裔官員

舒默等人在週末時抵達特拉維夫，代表團為兩黨參議員聯盟，其中包括羅姆尼、路易斯安那州共和黨人卡西迪（Bill Cassidy）、亞利桑那州民主黨人凱利（Mark Kelly）和內華達州民主黨人羅森（Jacky Rosen），預計在當地與以色列官員會面。代表團也在稍早與以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）見面，總統辦公室發表聲明表示，美國參議員們「強調了對以色列的跨黨派支持」。72歲的舒默是美國歷史上最高級別的猶太裔官員，也是參議院第一位猶太裔多數黨領袖，他的辦公室發言人在會議前表示，他正在帶領議員「展示美國對以色列堅定不移的支持」。

而除了赫佐格外，舒默還計劃會見以色列總理納坦雅胡和反對派領袖甘茨。以色列遭到襲擊之後，他們組成了聯合戰時政府。舒默行前在紐約舉行記者會，他表示此行有三個目的：發出明確的信息，即美國與以色列站在一起；與以色列領導人會面，討論資源問題並支持國家的需求；並表明兩黨都支持以色列。「我們將為以色列提供所需的一切，包括軍事和人道主義的資源。我們將竭盡全力，也將敦促政府盡快帶回被抓走的美國人質。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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