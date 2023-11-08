以巴衝突｜美反對以國戰後佔領加沙　拜登呼籲內塔尼亞胡暫時停火換人質

以巴衝突爆發至今已超過1個月，加沙走廊死亡人數正式突破萬人。美國總統拜登6日要求以色列總理納坦雅胡暫時停火3天，以換取哈馬斯釋放人質。且白宮7日表態稱，美方反對以色列戰後重新佔領加沙。據《Axios》報道，2名美國和以色列官員透露，拜登在6日與納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的通話中，敦促納坦雅胡同意停火3天，以便在哈馬斯釋放人質的行動能夠有所進展。報道指美國、以色列、卡達正在討論一個提案，是讓以色列同意暫停行動3天，而哈馬斯釋放10至15名人質，雙方也可利用這3天來查驗人質身分，提出一份完整的人質名單。不過，納坦雅胡表示，他不信任哈馬斯，不相信哈馬斯已經準備好在人質問題上與外界達成協議。納坦雅胡稱，如果停戰3天，以色列可能會在這段時間內失去國際上對於他們目前行動的支持。
戰術性暫時停火出於人道主義考量
據以色列官員的說法，哈馬斯在10月7日突襲以色列期間，俘虜至少240人帶往加沙。哈馬斯曾釋放4人，包含2名以色列人和2名美國人。《路透社》報道指，拜登7日證實了他在通話中要求內塔尼亞胡停戰一事，白宮國安會發言人柯比（John Kirby）指出，2位領導人談話中討論了出於人道主義考量「戰術性暫時停火（tactical pauses）」的可能性以及人質釋放問題。對此，納坦雅胡接受《ABC News》採訪時重申，只要哈馬斯不釋放人質，加沙就不可能「全面停火」。不過，他表示以色列會視情況讓人道主義物資能夠進入加沙走廊。
納坦雅胡也在訪談中談及戰後加沙問題，他表示，加沙戰後應該由「不想繼續走哈馬斯道路的人」統治，並補充指，「以色列將無限期負起全面的安全責任」。《CNN》報道，白宮國安會發言人柯比對此回應指，哈馬斯戰後不能再繼續管理加沙，但「拜登總統認為以色列軍隊重新佔領加沙並不好，這對以色列人民不利」。拜登日前接受《CBS》訪問時曾表態稱，以色列戰後接管加沙將會是一個「大錯誤」。以色列過去在加沙駐軍38年之後，於2005年撤軍。美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，美國不支持任何將巴勒斯坦人強行遷移到加沙以外地區的做法，並強調「華盛頓反對以色列重新佔領加沙」。
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