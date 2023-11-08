以巴衝突｜美反對以國戰後佔領加沙　拜登呼籲內塔尼亞胡暫時停火換人質

以巴衝突爆發至今已超過1個月，加沙走廊死亡人數正式突破萬人。美國總統拜登6日要求以色列總理納坦雅胡暫時停火3天，以換取哈馬斯釋放人質。且白宮7日表態稱，美方反對以色列戰後重新佔領加沙。據《Axios》報道，2名美國和以色列官員透露，拜登在6日與納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的通話中，敦促納坦雅胡同意停火3天，以便在哈馬斯釋放人質的行動能夠有所進展。報道指美國、以色列、卡達正在討論一個提案，是讓以色列同意暫停行動3天，而哈馬斯釋放10至15名人質，雙方也可利用這3天來查驗人質身分，提出一份完整的人質名單。不過，納坦雅胡表示，他不信任哈馬斯，不相信哈馬斯已經準備好在人質問題上與外界達成協議。納坦雅胡稱，如果停戰3天，以色列可能會在這段時間內失去國際上對於他們目前行動的支持。

戰術性暫時停火出於人道主義考量 據以色列官員的說法，哈馬斯在10月7日突襲以色列期間，俘虜至少240人帶往加沙。哈馬斯曾釋放4人，包含2名以色列人和2名美國人。《路透社》報道指，拜登7日證實了他在通話中要求內塔尼亞胡停戰一事，白宮國安會發言人柯比（John Kirby）指出，2位領導人談話中討論了出於人道主義考量「戰術性暫時停火（tactical pauses）」的可能性以及人質釋放問題。對此，納坦雅胡接受《ABC News》採訪時重申，只要哈馬斯不釋放人質，加沙就不可能「全面停火」。不過，他表示以色列會視情況讓人道主義物資能夠進入加沙走廊。