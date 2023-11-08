熱門搜尋:
圍方 立冬 雙11 床蝨 社內相親 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 姜濤 MIRROR 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-08 13:00:00

以巴衝突｜美反對以國戰後佔領加沙　拜登呼籲內塔尼亞胡暫時停火換人質

分享：

據《Axios》報導，2名美國和以色列官員透露，拜登在6日與納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的通話中，敦促納坦雅胡同意停火3天，以便在哈瑪斯釋放人質的行動能夠有所進展。

以巴衝突爆發至今已超過1個月，加沙走廊死亡人數正式突破萬人。美國總統拜登6日要求以色列總理納坦雅胡暫時停火3天，以換取哈馬斯釋放人質。且白宮7日表態稱，美方反對以色列戰後重新佔領加沙。據《Axios》報道，2名美國和以色列官員透露，拜登在6日與納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的通話中，敦促納坦雅胡同意停火3天，以便在哈馬斯釋放人質的行動能夠有所進展。報道指美國、以色列、卡達正在討論一個提案，是讓以色列同意暫停行動3天，而哈馬斯釋放10至15名人質，雙方也可利用這3天來查驗人質身分，提出一份完整的人質名單。不過，納坦雅胡表示，他不信任哈馬斯，不相信哈馬斯已經準備好在人質問題上與外界達成協議。納坦雅胡稱，如果停戰3天，以色列可能會在這段時間內失去國際上對於他們目前行動的支持。

Ad Block
哈馬斯10月23日釋放了85歲的被俘人質利夫希茨女士（Yocheved Lifschitz）。（圖／美聯社）

哈馬斯10月23日釋放了85歲的被俘人質利夫希茨女士（Yocheved Lifschitz）。（圖／美聯社）

戰術性暫時停火出於人道主義考量

據以色列官員的說法，哈馬斯在10月7日突襲以色列期間，俘虜至少240人帶往加沙。哈馬斯曾釋放4人，包含2名以色列人和2名美國人。《路透社》報道指，拜登7日證實了他在通話中要求內塔尼亞胡停戰一事，白宮國安會發言人柯比（John Kirby）指出，2位領導人談話中討論了出於人道主義考量「戰術性暫時停火（tactical pauses）」的可能性以及人質釋放問題。對此，納坦雅胡接受《ABC News》採訪時重申，只要哈馬斯不釋放人質，加沙就不可能「全面停火」。不過，他表示以色列會視情況讓人道主義物資能夠進入加沙走廊。

Ad Block

納坦雅胡也在訪談中談及戰後加沙問題，他表示，加沙戰後應該由「不想繼續走哈馬斯道路的人」統治，並補充指，「以色列將無限期負起全面的安全責任」。《CNN》報道，白宮國安會發言人柯比對此回應指，哈馬斯戰後不能再繼續管理加沙，但「拜登總統認為以色列軍隊重新佔領加沙並不好，這對以色列人民不利」。拜登日前接受《CBS》訪問時曾表態稱，以色列戰後接管加沙將會是一個「大錯誤」。以色列過去在加沙駐軍38年之後，於2005年撤軍。美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，美國不支持任何將巴勒斯坦人強行遷移到加沙以外地區的做法，並強調「華盛頓反對以色列重新佔領加沙」。

Ad Block

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受