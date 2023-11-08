以巴衝突｜美反對以色列戰後佔領加沙　拜登呼籲內塔尼亞胡暫時停火換人質

以巴衝突爆發至今已超過1個月，加沙走廊死亡人數正式突破萬人。美國總統拜登6日要求以色列總理內塔尼亞胡暫時停火3天，以換取哈馬斯釋放人質。且白宮7日表態稱，美方反對以色列戰後重新佔領加沙。據《Axios》報道，2名美國和以色列官員透露，拜登在6日與內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的通話中，敦促內塔尼亞胡同意停火3天，以便在哈馬斯釋放人質的行動能夠有所進展。

報道指美國、以色列、卡塔爾正在討論一個提案，是讓以色列同意暫停行動3天，而哈馬斯釋放10至15名人質，雙方也可利用這3天來查驗人質身分，提出一份完整的人質名單。不過，納坦雅胡表示，他不信任哈馬斯，不相信哈馬斯已經準備好在人質問題上與外界達成協議。內塔尼亞胡稱，如果停戰3天，以色列可能會在這段時間內失去國際上對於他們目前行動的支持。