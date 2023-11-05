以巴衝突｜美國國務卿布林肯突訪西岸 阿巴斯促勸以色列停火

以色列猛烈空襲加沙造成平民嚴重死傷，引起國際社會反彈，盟友美國遭中東國家施壓要求美方推動以國停火。美國國務卿布林肯連日在中東斡旋，周日無預告下到訪西岸，與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會晤，感謝對方維持西岸穩定冷靜。阿巴斯則促請布林肯遊說以色列立即停止攻擊加沙。不過，布林肯見阿巴斯前稱，哈馬斯須釋放手上人質，才可停火。

這是以色列與哈馬斯開戰後，布林肯第二度走訪中東多地調停，他上周五先到以色列與總理內塔利亞胡會面，翌日轉往約旦分別與約旦國王和王儲，以及阿拉伯國家外交官員會談。約旦、埃及、沙特阿拉伯、卡塔爾和阿聯酋的外長均要求以色列停火，布林肯則重申支持以色列有權自衛，但強調須遵守國際法，保護平民和增加運送人道物資到加沙。他認為停火只會令哈馬斯有空間重整，並再對以國發動如10月7日的襲擊。