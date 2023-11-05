以巴衝突｜美國國務卿布林肯突訪西岸 阿巴斯促勸以色列停火

以色列猛烈空襲加沙造成平民嚴重死傷，引起國際社會反彈，盟友美國遭中東國家施壓要求美方推動以國停火。美國國務卿布林肯連日在中東斡旋，周日無預告下到訪西岸，與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會晤，感謝對方維持西岸穩定冷靜。阿巴斯則促請布林肯遊說以色列立即停止攻擊加沙。不過，布林肯見阿巴斯前稱，哈馬斯須釋放手上人質，才可停火。
這是以色列與哈馬斯開戰後，布林肯第二度走訪中東多地調停，他上周五先到以色列與總理內塔利亞胡會面，翌日轉往約旦分別與約旦國王和王儲，以及阿拉伯國家外交官員會談。約旦、埃及、沙特阿拉伯、卡塔爾和阿聯酋的外長均要求以色列停火，布林肯則重申支持以色列有權自衛，但強調須遵守國際法，保護平民和增加運送人道物資到加沙。他認為停火只會令哈馬斯有空間重整，並再對以國發動如10月7日的襲擊。
以巴衝突｜各地反以情緒高漲
加沙周日再有難民營遭炮彈擊中，加沙衛生部門稱最少47人死亡，而在另一空襲中，一個家庭的21名成員喪生，包括婦孺。衛生官員昨稱，累計有逾9,770名巴人死亡。聯合國估計，加沙230萬人口有近150萬人流離失所。英國倫敦、德國柏林、土耳其伊斯坦布爾和印尼雅加達等地周六均有數千支持巴勒斯坦的民眾示威。