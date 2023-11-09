以巴衝突｜美國眾議院譴責巴勒斯坦裔議員　涉引用「反猶太口號」批評以色列

美國眾議院唯一巴勒斯坦裔議員特萊布（Rashida Tlaib）近日因使用涉及反猶太主義的戰鬥口號，就以巴衝突發表意見，引發批評。她7日遭到眾院投票通過譴責，指責她的發言是「宣傳假敘述、呼籲摧毀以色列」。
綜合《路透社》與《美聯社》報道，身為巴勒斯坦裔的密西根州民主黨眾議員特萊布，曾多次譴責哈馬斯（Hamas）10月7日對以色列的屠殺。她同時也批評美國對以色列的支持，以及以軍無差別的轟炸報復，導致加沙地區死傷慘重。
「從河流到海洋」一句惹爭議
特萊布3日在X平台發布一段影片，指控美國總統拜登支持「對巴勒斯坦人民的種族滅絕」，而其中一段文字「從河流到海洋（from the river to the sea）」引發了爭議，這個口號既被用作支持巴人人權以至獨立建國，也被許多猶太人視為反猶太主義，意在呼籲消滅位於約旦河和地中海之間的以色列。
儘管特萊布在貼文下方留言解釋稱，這段話是對自由、人權與和平共處的渴望，而不是死亡、破壞或仇恨，但仍激怒了許多國會同僚。
共和黨眾議員麥柯米克（Richard McCormick）更發起動議要求譴責特萊布「宣傳假敘述」、「呼籲摧毀以色列這個國家」。共和黨佔多數的眾議院7日晚間以234票贊成，188票反對，通過對特萊布的譴責。4共和黨人投下反對票，3民主黨人和1名共和黨人棄權。
特萊布：批以被等同於反猶實開危險先例
特萊布在發言時否認了反猶太主義的指控。她表示：「我是國會中唯一的巴勒斯坦裔美國人，現在比以過去任何時候都更需要我的觀點」。
她強調，自己是在批評以色列政府和總理內塔尼亞胡的行為。她又稱，將批評以色列政府與反猶太主義畫上等號，會開創一個危險的先例，會被用來壓制美國各地為人權發聲的不同聲音。
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