熱門搜尋:
床蝨 雙11 騙案 三吉彩花 佳子公主 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 姜濤 MIRROR 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-09 10:45:04

以巴衝突｜美國眾議院譴責巴勒斯坦裔議員　涉引用「反猶太口號」批評以色列

分享：

以巴衝突｜美國巴勒斯坦裔眾議員遭譴責　被指引「反猶太口號」批評以色列

美國眾議院唯一巴勒斯坦裔議員特萊布（Rashida Tlaib）近日因使用涉及反猶太主義的戰鬥口號，就以巴衝突發表意見，引發批評。她7日遭到眾院投票通過譴責，指責她的發言是「宣傳假敘述、呼籲摧毀以色列」。

綜合《路透社》與《美聯社》報道，身為巴勒斯坦裔的密西根州民主黨眾議員特萊布，曾多次譴責哈馬斯（Hamas）10月7日對以色列的屠殺。她同時也批評美國對以色列的支持，以及以軍無差別的轟炸報復，導致加沙地區死傷慘重。

「從河流到海洋」一句惹爭議

特萊布3日在X平台發布一段影片，指控美國總統拜登支持「對巴勒斯坦人民的種族滅絕」，而其中一段文字「從河流到海洋（from the river to the sea）」引發了爭議，這個口號既被用作支持巴人人權以至獨立建國，也被許多猶太人視為反猶太主義，意在呼籲消滅位於約旦河和地中海之間的以色列。

儘管特萊布在貼文下方留言解釋稱，這段話是對自由、人權與和平共處的渴望，而不是死亡、破壞或仇恨，但仍激怒了許多國會同僚。

共和黨眾議員麥柯米克（Richard McCormick）更發起動議要求譴責特萊布「宣傳假敘述」、「呼籲摧毀以色列這個國家」。共和黨佔多數的眾議院7日晚間以234票贊成，188票反對，通過對特萊布的譴責。4共和黨人投下反對票，3民主黨人和1名共和黨人棄權。

特萊布：批以被等同於反猶實開危險先例

特萊布在發言時否認了反猶太主義的指控。她表示：「我是國會中唯一的巴勒斯坦裔美國人，現在比以過去任何時候都更需要我的觀點」。

Ad Block

她強調，自己是在批評以色列政府和總理內塔尼亞胡的行為。她又稱，將批評以色列政府與反猶太主義畫上等號，會開創一個危險的先例，會被用來壓制美國各地為人權發聲的不同聲音。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

以巴衝突丨戰事進重要階段 隨時入城 以軍︰加沙已一分為二 以巴衝突丨戰事進重要階段 隨時入城 以軍︰加沙已一分為二 以巴衝突丨戰事進重要階段 隨時入城 以軍︰加沙已一分為二 以巴衝突｜古特雷斯警告加沙成為「兒童墓園」　美以商戰術性暫時停火 以巴衝突｜古特雷斯警告加沙成為「兒童墓園」　美以商戰術性暫時停火 以巴衝突｜古特雷斯警告加沙成為「兒童墓園」　美以商戰術性暫時停火 以巴衝突｜古特雷斯警告加沙成為「兒童墓園」　美以商戰術性暫時停火 以巴衝突｜古特雷斯警告加沙成為「兒童墓園」　美以商戰術性暫時停火 以巴衝突｜古特雷斯警告加沙成為「兒童墓園」　美以商戰術性暫時停火 以巴衝突｜古特雷斯警告加沙成為「兒童墓園」　美以商戰術性暫時停火 以巴衝突｜古特雷斯警告加沙成為「兒童墓園」　美以商戰術性暫時停火
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受