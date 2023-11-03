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國際
2023-11-03 12:25:54

以巴衝突｜美國眾議院通過143億美元援以法案　恐在參議院遭民主黨攔下

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美國眾議院議長強生（Mike Johnson）

由共和黨領導的美國眾議院，2日通過援助以色列143億美元（約1,189億港元）的法案，不過由於反對的民主黨人數眾多，該法案進入參議院時恐怕會出現卡關。

新科眾議院議長約翰遜（Mike Johnson），上任後推動眾議院先針對援以法案進行表決，最終該法案以226票贊成、196票反對的票數通過，不過投下支持票的，大多都是共和黨人，因此法案進入民主黨佔多數的參議院後，可能會面臨卡關危機。

民主黨冀法案包括支援烏克蘭

其實民主黨人並不反對向以色列提供援助，但是希望該法案可以同時將烏克蘭包含在內。

美國總統拜登正要求國會，批准一項涉及面向更廣的1060億美元（約8,294億港元）緊急開支法案，其提供資金與人道主義救援對象包含以色列、烏克蘭、台灣在內，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）2日也公開表示：「總統將否決一項僅面向以色列的法案，我認為我們已經清楚地表明了這一點」。

法案需同時獲得參眾兩院同意

不過約翰遜相當堅持己見，他在1日會見共和黨參議員時提到，對以色列的軍援不可以與其他地區合併，必須單獨推動，若要軍援烏克蘭，必須另立新法案，並將改善邊境安全加入附加條件中。

2日通過的援以法案，除了提供以色列軍方軍事經費援助外，還會從美國的武器庫中移轉部分設備，同時會以同等數額削減美國國稅局的預算，由於法案需要同時獲得參眾兩院同意，才會交由總統簽署，目前該法案雖然在共和黨佔多數的眾議院通過，但接下來還要面對民主黨領導的參議院和總統拜登，法案通過困難重重。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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