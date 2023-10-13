以巴衝突｜美國議員稱埃及提早3天預警哈馬斯襲擊　以色列被指低估事態

以色列「摩薩德」（Mossad）號稱為全球最強情報部門，此次未能阻止巴勒斯坦武裝分子發動襲擊而飽受外界質疑。據《BBC》和《法新社》報道，美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）在舉行情報簡報會後向記者表示，埃及三天前就已警告以色列人可能會發生類似的事件。

美國國會小組主席透露，在哈馬斯發動致命的跨境攻擊三天前，埃及就已向以色列發出警告，卻沒有獲得重視。據悉埃及在此之前經常充當以色列和哈馬斯之間的調解人。

以總理：完完全全的假新聞

這位不願透露姓名的官員表示：「我們已經警告他們，局勢即將爆發，很快就會爆發，而且規模會很大。但他們低估了此類警告。」開羅官員表示，以色列官員淡化了來自加沙的威脅，而是將重點放在約旦河西岸。

不過以色列總理內塔尼亞胡則反駁，任何有關以色列在致命入侵之前收到具體警告的說法都是「完完全全的假新聞」。

在這場戰事中，以色列因哈馬斯攻擊而死亡的人數已達1,200人，而以色列對加沙的空襲也已造成1000多人死亡。加沙流離失所者人數比24小時前公布的數字增加7萬5000人，達到33萬8934人。

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