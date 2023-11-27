以巴衝突｜美國軍艦亞丁灣解救遭劫持油輪　也門政府指責胡塞武裝發動襲擊

據《路透社》與《美聯社》報導，美國官員26日表示，一艘載有磷酸的「中央公園號」（Central Park）商業油輪在亞丁灣（Gulf of Aden）遭武裝分子劫持發出求救信號，美國海軍驅逐艦「梅森號」（USS Mason）回應後，油輪現已脫困。官員並未透露攻擊者的身分。報導稱，船上22名船員來自俄羅斯、越南、保加利亞、菲律賓等國，全員安全。

近日第三宗與以色列船隻有關的襲擊事件

這宗事件是以巴衝突爆發以來，第三艘與以色列有關聯的船隻遭到襲擊。

獲伊朗支持的也門胡塞武裝組織（Houthis）於11月19日在紅海劫持一艘以色列貨船，還向以色列發射彈道飛彈和武裝無人機，矢言將鎖定更多以色列船隻。自2014年以來控制也門首都薩那的胡塞武裝組織，並未對26日的劫持事件發表評論。然而，獲得國際公認的也門政府在聲明中指責胡塞武裝叛軍發動了該襲擊。

另外，一艘由以色列控制的公司管理的貨櫃船在11月25日在印度洋，遭伊朗無人機攻擊，導致船身輕微受損，但無人傷亡。