以巴衝突｜美媒引述官員：美國不參與亦不支持以色列反擊伊朗

伊朗在當地時間13日向以色列發動大規模報復襲擊，美國總統拜登對此表示譴責，並與以色列總理內塔尼亞胡通話，強調美國不會參與、也不支持任何對伊朗的反擊行動。

助以擊落近乎所有無人機與導彈

根據白宮發布的聲明，拜登以最強烈的措辭譴責伊朗及其在也門、敘利亞與伊拉克的代理人，對以色列的軍事設施發動前所未有的攻擊。拜登表示，美軍在過去一周以來，已向該地區派遣飛機和神盾級驅逐艦。由於這些軍事部署與美軍的出色能力，幫助以色列幾乎擊落了所有來襲的無人機與導彈。