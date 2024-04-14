以巴衝突｜美媒引述官員：美國不參與亦不支持以色列反擊伊朗

伊朗在當地時間13日向以色列發動大規模報復襲擊，美國總統拜登對此表示譴責，並與以色列總理內塔尼亞胡通話，強調美國不會參與、也不支持任何對伊朗的反擊行動。
助以擊落近乎所有無人機與導彈
根據白宮發布的聲明，拜登以最強烈的措辭譴責伊朗及其在也門、敘利亞與伊拉克的代理人，對以色列的軍事設施發動前所未有的攻擊。拜登表示，美軍在過去一周以來，已向該地區派遣飛機和神盾級驅逐艦。由於這些軍事部署與美軍的出色能力，幫助以色列幾乎擊落了所有來襲的無人機與導彈。
拜登提到，他稍早與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，重申了美國對以色列安全的堅定承諾。拜登向內塔尼亞胡表示，以色列展現非凡能力，能夠防禦和擊敗前所未有的襲擊，這向敵人們發出了明確的信號：他們無法有效威脅以色列的安全。
內塔尼亞胡表示理解
聲明提到，拜登將於14日將召集七國集團（G7）領導人舉行電話會議，做出共同的外交回應，以應對「伊朗無恥的攻擊」。拜登在聲明最後指，國安團隊已與中東地區官員交涉，也會與以色列領導人保持密切聯繫。他表示，雖然沒有美軍部隊或軍事設施遇襲，但美軍將對所有威脅保持警惕，「毫不猶豫採取一切必要行動保護我們的人民」。
另外，《Axios》引述白宮高階官員說法指出，拜登在與內塔尼亞胡的通話中明確表示：「美國不會支持，也不會參與以色列對伊朗的任何反擊。」該名官員透露，拜登與他的高階幕僚擔心，若以色列對伊朗展開報復襲擊，恐導致區域戰爭爆發，帶來災難性後果。而內塔尼亞胡也對此表示理解。
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