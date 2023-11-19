以巴衝突｜美媒：美國施壓下以色列妥協　批准每天兩輛加油車進入加沙

加沙走廊自本月15日起，因燃料短缺等因素，援助物資已3天無法送入，引發人道組織擔憂恐會造成局勢進一步惡化。
根據近東救濟工程處（聯合國巴勒斯坦難民救濟和工程處）消息，由於燃料短缺和停電，自本月15日以來，援助物資已連續三天未能運抵加沙走廊。隨著人道危機加深，到了17日，以色列終於應美國要求批准每天兩輛加油車約7萬公升的燃料進入加沙走廊。
用於維持供水和污水處理系統
這些燃料將用於維持供水和污水處理系統，目的是防止傳染病在難民和以色列士兵中傳播。不過，聯合國表示，光是運輸援助物資每天就需要至少6萬公升燃料，因此尚不清楚以色列的決定會否改善人道局勢。
據《華盛頓郵報》報道，一位美國國務院資深官員匿名透露，華府對以色列施加了相當大的壓力，以推動這項燃料協議。世界衛生組織（WHO）此前曾警告稱，加沙的疾病傳播存在「令人擔憂的趨勢」，燃料匱乏和以色列的轟炸嚴重擾亂了該地區的醫療系統和衛生設施。
超過7萬宗急性呼吸道感染病例
根據《路透社》報道，世界衛生組織駐巴勒斯坦領土代表皮佩爾科恩（Richard Peeperkorn）周五表示，目前已記錄超過7萬宗急性呼吸道感染病例，以及超過4萬4千宗腹瀉病例，數字明顯高於預期。
加沙需要燃料來運作當地的海水淡化廠，為家庭和醫院提供電力，以及維持衛生、交通和通訊等基礎設施。以色列先前一直阻止燃料進入加沙，認為這些燃料可能會被哈馬斯竊取並用於軍事目的。
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