以巴衝突｜美媒：美國施壓下以色列妥協　批准每天兩輛加油車進入加沙

加沙走廊自本月15日起，因燃料短缺等因素，援助物資已3天無法送入，引發人道組織擔憂恐會造成局勢進一步惡化。

根據近東救濟工程處（聯合國巴勒斯坦難民救濟和工程處）消息，由於燃料短缺和停電，自本月15日以來，援助物資已連續三天未能運抵加沙走廊。隨著人道危機加深，到了17日，以色列終於應美國要求批准每天兩輛加油車約7萬公升的燃料進入加沙走廊。

用於維持供水和污水處理系統

這些燃料將用於維持供水和污水處理系統，目的是防止傳染病在難民和以色列士兵中傳播。不過，聯合國表示，光是運輸援助物資每天就需要至少6萬公升燃料，因此尚不清楚以色列的決定會否改善人道局勢。