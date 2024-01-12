以巴衝突｜美英大規模轟炸胡塞武裝　也門十多個地點受襲

紅海航運危機持續，美國與英國軍方對也門胡塞武裝展開打擊，外媒引述美國官員報道，美英軍方出動戰斧巡航導彈和戰鬥機，轟炸也門境內的十多個目標，包括後勤中心、防空系統和武器儲存地點。也門首都薩那及紅海港口城市荷台達，都傳出爆炸聲。美國總統拜登表示，這是對也門叛軍不斷襲擊紅海船隻的回應。

美軍中央司令部指，胡塞武裝自去年11月中以來，已對駛經紅海的國際商船，發動27次襲擊。胡塞武裝星期四(11 日)向阿丁灣的國際商船航道發射反艦導彈，但未有擊中船隻。報道指，英美聯軍的有關軍事行動於本港周五清晨已經展開。美媒引述美國官員報道，美國和英國軍方使用軍艦發射的戰斧導彈和戰機對與胡塞武裝有關的十多個目標進行大規模、報復性的轟炸。英國廣播公司(BBC)引述記者稱，當地居民透露，胡塞武裝控制多地遭受人員空襲，包括薩那、薩達、扎馬爾和荷台達。